Điều tra vụ một nghi can chết tại trại giam

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đen (cha của Vân) trình báo với cơ quan chức năng về việc con trai ông chết bất ngờ tại trại giam Chí Hòa mà không rõ nguyên nhân. Theo ông Đen, ngày 6-6, Công an xã Hiệp Phước (Nhà Bè) mời Vân đến làm việc rồi bắt giữ luôn. Đến chiều 12-6, ông Đen được báo tin “đi nhận xác của Vân về chôn cất”. Phía trại giam Chí Hòa có lập biên bản bàn giao xác Vân cho gia đình. Trong biên bản ghi rõ nguyên nhân tử vong là do “phù phổi cấp”.

ông Đen nói: “Chúng tôi quá bất ngờ và bàng hoàng”. Theo ông Đen, Vân còn trẻ tuổi, khỏe mạnh, trong hồ sơ xin việc xác nhận sức khỏe tốt. Ông Đen thắc mắc việc công an xã mời Vân đến trụ sở “để làm rõ vụ trộm” rồi sau đó chuyển tiếp Vân lên công an huyện. Suốt quá trình đó, cơ quan công an không thông báo cho gia đình biết lý do bắt, giam giữ. Ông Đen kể lúc Vân bị bắt đưa đến công an huyện, gia đình có đến thăm nhưng không được vào. Lúc đó ông Đen đứng ngoài nhìn vào thì thấy Vân có nhiều vết bầm trên mặt, cổ. Do đó, ông Đen cho rằng “Cái chết của con tôi có nhiều khuất tất, có thể nó bị đánh”.

Cha mẹ của Vân đang đau buồn trước cái chết của con. Ảnh: X.NGỌC

Trung tá Hồ Đức Thắng (Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Nhà Bè) xác nhận: “Chúng tôi bắt giữ và giao cho trại giam Chí Hòa theo đúng quy trình pháp luật quy định, không ai đánh đập anh Vân cả”. Trung tá Thắng nói rõ, Vân ba lần tham gia trộm thép thành phẩm của Công ty Thành Long tại Khu công nghiệp Hiệp Phước. Vân là thành viên trong tổ công nhân do Nguyễn Thanh Tùng làm tổ trưởng. Tùng đã rủ rê, lôi kéo các thành viên tham gia trộm cắp. Lần trộm thứ ba (đêm 19-5) cả nhóm lấy gần 500 kg thép, công an đã lập án truy xét. Trung tá Thắng cho rằng việc bắt và giao Vân cho trại giam Chí Hòa tiến hành chặt chẽ, biên bản bàn giao đều ghi nhận tình trạng sức khỏe của nghi can. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

LƯU NGUYỄN - XUÂN NGỌC