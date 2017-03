Kiểm lâm nổ súng, lâm tặc vẫn quyết tấn công

Đối tượng này sau đó đã bỏ xe để chạy. Khi cán bộ kiểm lâm đưa xe gỗ này về khóa tại trạm thì có hơn 10 người mang theo dao xông vào chặt đứt khóa xe và đòi cướp lại gỗ.



Ông Cù Việt Tường (Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh bị tấn công bị thương tay phải. Ảnh: H. Quyền

Lúc này ông Cù Việt Tường (Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng) cương quyết ngăn chặn thì bị đe dọa sẽ chém mất đầu ông Tường. Một người gí dao thách thức buộc ông Tường phải bắn chỉ thiên cảnh cáo. Ông Tường phải nổ thêm phát súng thứ hai khi nhóm này tỏ ra không sợ, nhảy vào giằng co súng với ông khiến ông bị thương. Chiều cùng ngày, cơ quan Công an huyện Vũ Quang đã triệu tập năm nghi can liên quan để phục vụ điều tra.

ĐẮC LAM