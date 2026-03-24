0,5kg ma túy và 93 năm tù 24/03/2026 18:21

(PLO)- Bâu dùng 1,045 tỉ mua bán ma túy, thu lợi bất chính 1,11 tỉ, kéo theo vợ và 8 người khác cùng phạm tội, các bị cáo vừa bị TAND TP Cần Thơ phạt tổng cộng 93 năm tù.

Chiều 24-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 10 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, với khối lượng hơn 0,5kg gồm nhiều loại ma túy tổng hợp.

10 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, tòa phạt hai bị cáo Võ Tấn Bâu, Huỳnh Phước Lộc, mỗi bị cáo 20 năm tù; Trần Hùng Cường 12 năm tù; Nguyễn Công Tâm 9 năm tù; Phạm Quang Thế và Trần Thanh Hữu, mỗi bị cáo 8 năm tù; Võ Thị Mộng Trinh và A Đam Đăng Huy mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Riêng bị cáo Mai Nguyễn Thúy Vi (vợ bị cáo Bâu) bị phạt hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo Bâu 80 triệu, Cường 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 45 ngày 11-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (nay là Công an TP Cần Thơ), phát hiện Huỳnh Phước Lộc đang chạy xe máy chở theo một thùng giấy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong thùng giấy chứa một thùng loa, hai micro và một cáp sạc. Tiếp tục mở thùng loa, công an phát hiện một gói nilon chứa tổng cộng 998 viên nén nghi là ma túy. Lộc xác nhận ma túy đang trên đường mang về cho Bâu bán cho người khác…

Mở rộng điều tra, công an thu giữ lượng ma túy tổng hợp hàng chục gram tại chỗ Trần Hùng Cường, Võ Thị Mộng Trinh, Nguyễn Công Tâm, Mai Nguyễn Thúy Vi.

Qua điều tra, Bâu khai nhận, tháng 6-2024, thông qua mối quen biết, Bâu liên hệ với các đối tượng tại TP.HCM (chưa xác định nhân thân) mua ma túy từ đây đem về tỉnh Sóc Trăng (cũ) bán. Các đối tượng này gửi ma túy cho Bâu qua chành xe. Bâu thuê các bị cáo khác ra chành xe nhận ma túy đem về cất giấu.

Ngày 11-6-2025, Bâu kêu Trần Thành Hữu đi nhận ma túy nhưng Hữu không đi được nên Bâu điện thoại cho Lộc đi nhận và bị phát hiện như trên. Tổng lượng ma túy thu giữ của Lộc là hơn 480,1 gram, loại Amphetamine, MDMA, Ketamine.

Bâu khai nhận 4 lần mua ma túy về bán lại. Mỗi lần lấy ma túy về, Bâu đưa cho các bị cáo khác cất giữ giùm.

Kết quả điều tra, Bâu thừa nhận đã sử dụng tổng số tiền là 1,045 tỉ đồng để mua ma túy đem về bán lại cho người khác. Bâu đã bán ma túy cho khoảng 31 “khách”, trong đó, có các bị can Trần Hùng Cường, Võ Thị Mộng Trinh, Phạm Quốc Thế.

Bản thân bị cáo Bâu cũng sử dụng ma túy, bán lại cho các bị cáo khác với giá thấp hơn vì là “người trong nhà”. Số tiền bị cáo thu lợi bất chính khoảng 1,11 tỉ đồng, sử dụng vào việc mua ma túy để bán lần tiếp theo, tiêu xài cá nhân.