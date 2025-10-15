1 công ty kinh doanh vàng bị phạt do giả mạo nhãn hiệu

Ngày 15-10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hiệu vàng TT ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai 55 triệu đồng về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Công ty trên bị buộc khắc phục hậu quả, tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.
Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Hiệu vàng TT, phát hiện đơn vị này đang bày bán sản phẩm lắc tay trang sức kim loại màu vàng gắn nhãn hiệu CHANEL, một thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Đội Quản lý thị trường số 1 lập biên bản vi phạm hành chính, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.
Qua kiểm tra, hàng hóa vi phạm, giả mạo nhãn hiệu có giá trị gần 36 triệu đồng.