1 công ty kinh doanh vàng bị phạt do giả mạo nhãn hiệu 15/10/2025 15:45

(PLO)- Một công ty kinh doanh vàng tại tỉnh Gia Lai bị phạt hành chính do giả mạo nhãn hiệu thời trang cao cấp.

Ngày 15-10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hiệu vàng TT ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai 55 triệu đồng về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Công ty trên bị buộc khắc phục hậu quả, tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra tại Công ty TNHH Hiệu vàng TT. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Hiệu vàng TT, phát hiện đơn vị này đang bày bán sản phẩm lắc tay trang sức kim loại màu vàng gắn nhãn hiệu CHANEL, một thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Đội Quản lý thị trường số 1 lập biên bản vi phạm hành chính, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.

Hàng hóa vi phạm.

Qua kiểm tra, hàng hóa vi phạm, giả mạo nhãn hiệu có giá trị gần 36 triệu đồng.