Chuyển hồ sơ sang công an vụ kinh doanh xe máy điện nghi giả mạo nhãn hiệu 11/07/2025 11:45

(PLO)- Bộ Công Thương vừa chuyển giao hồ sơ vụ việc kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA cho Công an Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 11-7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 16-6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với hai cửa hàng kinh doanh xe điện Trung Hiếu. Cả hai cửa hàng này do ông Lê Văn Kiên (sinh năm 1978) làm chủ.

Đơn vị của Bộ Công Thương vừa chuyển giao hồ sơ vụ việc kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA cho Công an Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. Ảnh: DMS

Vụ việc do Công an TP Hà Nội đề nghị phối hợp kiểm tra trước tình trạng buôn bán xe máy điện không đảm bảo chất lượng, hàng giả diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường xe điện chính hãng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các vụ cháy lớn, nghiêm trọng trên địa bàn Hà Nội thời gian qua.

Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện, tạm giữ trên 50 chiếc xe máy điện nhãn hiệu NIJIA và một số xe nhãn hiệu khác có dấu hiệu nghi vấn là hàng giả (số khung, số máy).

Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với hai cửa hàng kinh doanh xe điện Trung Hiếu. Ảnh: DMS

Đại diện Công ty TNHH NIJIA Việt Nam cũng có mặt tại hiện trường, xác nhận: Qua nhận diện sơ bộ, số xe máy được kinh doanh tại cửa hàng xe điện Trung Hiếu không phải do đơn vị sản xuất, phân phối trên thị trường.

“Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định” - Cục này thông tin, đồng thời cho biết hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người có liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.