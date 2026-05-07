1 xã có 7 trạm cân keo tràm trái phép: Kiên quyết xử lý nghiêm nếu tái phạm 07/05/2026 15:36

Liên quan đến vụ việc "1 xã có 7 trạm cân keo tràm trái phép" mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 7-5, ông Hoàng Trần Quốc Phú - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc (TP Huế) đã xuống hiện trường, dẫn đầu đoàn công tác gồm: Công an xã và các cơ quan, bộ phận chuyên môn liên quan để kiểm tra thực tế.

Ông Hoàng Trần Quốc Phú - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cùng với Công an xã Hưng Lộc kiểm tra tại trạm cân keo tràm hoạt động trái phép.

Tại các điểm kiểm tra dọc tuyến đường tỉnh lộ 14B, đoàn đã trực tiếp rà soát tình hình hoạt động của các trạm cân, bãi tập kết. Qua kiểm tra cho thấy đa số các chủ cơ sở đã nghiêm túc thực hiện việc dừng hoạt động theo đúng chỉ đạo của UBND xã.

Nhiều điểm tập kết đã chủ động tháo dỡ biển hiệu, di dời phương tiện, máy móc ra khỏi khu vực đất vi phạm. Một số cơ sở cũng đang tiến hành thu dọn vật dụng, hoàn trả mặt bằng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường cho khu vực xung quanh.

Ông Hoàng Trần Quốc Phú nhấn mạnh việc kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động các trạm cân keo tràm là biện pháp nhằm lập lại trật tự trong hoạt động thu mua lâm sản. Điều này sẽ chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương.

Một số trạm cân keo tràm dán thông báo tạm dừng hoạt động.

Để duy trì kết quả kiểm tra và ngăn chặn sự việc tái diễn, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc đã yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Song song với các biện pháp cứng rắn, chính quyền xã cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các chủ trương chung. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và trả lại mỹ quan nông thôn.

Như PLO đã phản ánh, tại xã Hưng Lộc xuất hiện tình trạng "loạn" trạm cân keo tràm khi có đến 7/8 cơ sở hoạt động trái phép, vi phạm về sử dụng đất, môi trường và gây nguy cơ mất an toàn giao thông khi xe cỡ lớn thường xuyên ra vào trạm cân.