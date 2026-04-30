1 xã có 7 trạm cân keo tràm trái phép: Buộc dừng toàn bộ hoạt động 30/04/2026 13:01

Ngày 30-4, UBND xã Hưng Lộc (TP Huế) cho biết đã phối hợp kiểm tra, buộc hàng loạt trạm cân keo tràm trái phép ngang nhiên hoạt động, phớt lờ lệnh cấm phải chấp hành việc dừng mọi hoạt động.

Trạm cân thu mua keo tràm hoạt động không đúng quy định tại thôn Xuân Lộc, xã Hưng Lộc. Ảnh chụp ngày 28-4.

Liên quan đến bài viết "1 xã có 7 trạm cân keo tràm trái phép" của PLO, phản ánh tình trạng sử dụng sai mục đích đất để lập bãi tập kết, trạm cân trái phép gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng môi trường, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có động thái xử lý.

Trao đổi với PV, ông Ngô Hà - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hưng Lộc cho biết, sau khi báo chí phản ánh, lực lượng chức năng của xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan xuống hiện trường làm việc trực tiếp với các chủ trạm cân.

Keo tràm được chất cao vượt quá thùng xe trước khi chở đi. Ảnh chụp ngày 28-4.﻿

Tại buổi làm việc vào ngày 29-4, đoàn kiểm tra đã kiên quyết yêu cầu các chủ cơ sở thu mua, tập kết lâm sản keo tràm phải dừng ngay mọi hoạt động kinh doanh, bốc xếp hàng hóa trái phép trên diện tích đất nông nghiệp.

Theo đại diện UBND xã Hưng Lộc, trước đây khi chính quyền địa phương xuống kiểm tra và yêu cầu dừng hoạt động, các chủ trạm cân thường có biểu hiện bất hợp tác và phản ứng rất mạnh. Tuy nhiên, sau khi báo chí vào cuộc phản ánh rõ các sai phạm, vào thời điểm kiểm tra, các cơ sở này đã nghiêm túc chấp hành và dừng hoạt động.

Nhiều phương tiện chở keo tràm ra vào bãi tập kết vào ngày 28-4 . Ảnh: NGUYỄN DO

Như PLO đã phản ánh, trên tuyến tỉnh lộ 14B đoạn qua xã Hưng Lộc tồn tại hàng loạt trạm cân, bãi tập kết keo tràm quy mô lớn.

Trong số 8 trạm cân đang hoạt động trên địa bàn có tới 7 trạm vi phạm pháp luật về đất đai (tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp), không đảm bảo quy định về môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Dù trước đó UBND xã Hưng Lộc đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động, khôi phục hiện trạng nhưng các cơ sở này phớt lờ và tiếp tục hoạt động.