135 Tổ tuần tra Công an Bình Thuận làm nhiệm vụ xuyên đêm, xuyên Tết 03/02/2025 15:02

Ngày 3-2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đơn vị đã chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ.

Công an Bình Thuận túc trực bảo vệ tại các điểm vui chơi.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, toàn lực lượng Công an Bình Thuận đã tập trung triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa; các điểm chợ xuân, điểm vui chơi giải trí của người dân trong dịp Tết.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại các chợ xuân bảo đảm an ninh trật tự.

Công an Bình Thuận đã thành lập 20 tổ công tác tăng cường cho 20 Công an xã, phường, thị trấn trọng điểm; chỉ đạo các đơn vị, Công an các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến đấu và đảm bảo tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong khi thi hành nhiệm vụ.

Một tổ tuần tra vũ trang đang tuần tra trên đường phố.

Trong đó, đã chỉ đạo 135 Tổ tuần tra vũ trang và lực lượng CSGT tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn.

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nên trong dịp Tết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Phạm pháp hình sự giảm gần 31% so với cùng kỳ Tết năm 2024 và không để xảy ra vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

CSGT điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín 24/24 “xuyên đêm, xuyên tết” trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp để tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Qua đó, trong 9 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông xảy ra 15 vụ, làm chết 3 người, bị thương 8 người; so với cùng kỳ Tết năm 2024 giảm 28,57% số vụ, giảm 25% số người chết, giảm 63,63% số người bị thương.