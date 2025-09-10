2 dự án khu đô thị hơn 4.000 ha ở Khánh Hòa đã có chủ 10/09/2025 10:50

(PLO)- Hai dự án khu đô thị rộng hơn 4.000 ha tại khu kinh tế Vân Phong đều do Tập đoàn Sun Ggroup làm chủ đầu tư.

Ngày 10-9, ông Lê Hồng Phương, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, cho biết ban này đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn và dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông.

Hai dự án trên đều nằm trong khu kinh tế Vân Phong, đều do liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long thuộc Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Khu vực Tu Bông sẽ có khu đô thị do Sun Group thực hiện. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo các quyết định, hai dự án trên có tổng diện tích hơn 4.000 ha, tổng mức đầu tư ước tính gần 69.000 tỉ đồng.

Trong đó, dự án khu đô thị mới Đầm Môn có tổng diện tích hơn 1.440 ha, trong đó dự kiến lấn biển khoảng 82 ha; tại xã Đại Lãnh.

Còn khu đô thị mới Tu Bông có tổng diện tích hơn 2.579 ha; trong đó diện tích lấn biển hơn 621 ha, tại các xã Vạn Thắng, Tu Bông, Đại Lãnh.

Cả hai dự án khu đô thị trên không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở trong phạm vi 200 m, tính từ ranh giới khu đất quốc phòng và khu vực biên giới biển.