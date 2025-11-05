2 em nhỏ trốn gia đình, bắt xe ra Hà Nội theo lời chào trên Facebook 05/11/2025 10:35

(PLO)- Hai em nhỏ trốn gia đình, bắt xe từ Quảng Trị ra Hà Nội đi làm theo lời chào trên Facebook. Công an đã nhanh chóng xác minh, phối hợp để đưa các em về bàn giao cho gia đình.

Ngày 5-11, Công an xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã phối hợp đưa hai em nhỏ về bàn giao cho gia đình sau khi trốn nhà đi Hà Nội để làm việc theo lời chào trên Facebook.

Cụ thể, ngày 3-11, trong lúc triển khai hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ trên địa bàn, công an xã tiếp nhận thông tin từ một nhà xe chạy tuyến Quảng Trị đi Hà Nội rằng trên xe có hai em nhỏ có dấu hiệu bất thường.

Công an bàn giao hai em về với gia đình. Ảnh: CA

Lực lượng công an xã đã nhanh chóng phối hợp dừng phương tiện, xác minh thông tin thì được biết hai em nhỏ này đều 15 tuổi (phường Nam Đông Hà) đang trên đường ra Hà Nội để làm việc.

Hai em cho biết, qua mạng xã hội được một người hứa hẹn sẽ hỗ trợ việc làm tại Hà Nội nên tự ý bắt xe đi mà không xin phép gia đình.

Công an xã Ninh Châu nhận thấy việc hai em nhỏ tự ý bỏ nhà ra đi kiếm việc làm theo sự mời gọi, rủ rê trên mạng xã hội có thể là hành vi của nhóm lừa đảo. Công an xã Ninh Châu đã liên hệ, kết nối với gia đình để đưa các em về nhà.