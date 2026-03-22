2 tài xế ô tô xô xát giữa đường, 1 người bị thương 22/03/2026 14:01

(PLO)- Mâu thuẫn khi lưu thông trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM), hai tài xế ô tô dừng xe giữa đường rồi lao vào xô xát, khiến một người bị thương, chảy máu đầu.

Ngày 22-3, Công an phường Chợ Lớn, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh clip ghi lại cảnh hai tài xế ô tô đánh nhau trên đường, thu hút nhiều sự quan tâm.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 21-3 trên đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn qua phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Hai tài xế ô tô xô xát giữa đường ở TP.HCM, một người chảy máu đầu. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, thời điểm trên, một tài xế điều khiển xe tải và một tài xế lái ô tô giao hàng cùng lưu thông theo hướng từ chợ Kim Biên đi cầu Chà Và. Khi đến khu vực trên, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hai tài xế sau đó dừng xe giữa đường, xuống xe lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát. Vụ việc khiến tài xế xe giao hàng bị thương ở vùng đầu, chảy máu, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã đến can ngăn. Sau đó, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được một người đi đường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Tiếp nhận phản ánh, Công an phường Chợ Lớn phối hợp với Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.