2 thanh niên tử vong sau va chạm với ô tô tải trên quốc lộ 14 20/09/2025 19:58

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến hai thanh niên tử vong.

Ngày 20-9, một lãnh đạo UBND xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải khiến hai thanh niên tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: D.P

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Y Pô (18 tuổi) và Y Ngun (23 tuổi) cùng di chuyển trên xe máy 48D1-10482 (chưa rõ người điều khiển) đi theo hướng Lâm Đồng-Đắk Lắk.

Khi đi trên quốc lộ 14, đoạn qua địa phận thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng thì xảy ra va chạm với ô tô tải 93H-040.39 do tài xế Nguyễn Thanh Nhật Phi (22 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Y Pô tử vong tại chỗ, anh Y Ngun tử vong trên đường đi cấp cứu.