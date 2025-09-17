Đánh chị gái ở Đắk Lắk bị thương, trốn truy nã qua Lâm Đồng thì bị bắt 17/09/2025 17:11

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ một bị can đánh chị gái bị thương rồi trốn truy nã qua tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 17-9, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ Y Biêu Kjiê (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), bị can bị truy nã nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Y Biêu Kjiê tại thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 17-10-2024, Y Biêu Kjiê dùng gậy gỗ đánh chị gái là bà HĐH (40 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin cũ, khởi tố bị can đối với Y Biêu Kjiê để điều tra tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi đánh chị gái bị thương, Y Biêu Kjiê đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin cũ ra quyết định truy nã Y Biêu Kjiê về tội cố ý gây thương tích.

Hôm 11-9, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Y Biêu Kjiê đang lẩn trốn tại khu vực đồi rẫy của người dân thuộc xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng và tiến hành bắt giữ.