20 giờ tối nay, cả nước tắt đèn để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 28/03/2026 18:53

(PLO)- UBND TP.HCM khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện trong một giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3 để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026, UBND TP.HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và tiêu dùng, từng bước hình thành thói quen, lối sống sử dụng năng lượng hợp lý, hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động như giải chạy bộ để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Ảnh minh hoạ: EVNHCMC

Theo đó, khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện nhưng không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3 nhằm giảm bớt tác động tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu trong suốt thời gian tiếp theo.

Ngoài sự kiện chính diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa, TP.HCM vào tối ngày 28-3, TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026; giải chạy hưởng ứng phong trào “Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026”; Chương trình trò chơi truyền hình “Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn - tiết kiệm”...

Giờ Trái đất là Chiến dịch truyền thông toàn cầu có ý nghĩa rộng lớn, được triển khai tại nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ và thay đổi phương thức sử dụng năng lượng theo hướng hiệu quả, hiện đại. Đây là một sự kiện quốc tế thường niên vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.