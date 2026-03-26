TP.HCM kêu gọi tắt đèn 1 giờ ngày 28-3 để hưởng ứng Giờ Trái đất 26/03/2026 11:31

(PLO)- UBND TP.HCM khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện trong một giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3 để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 tại TP.HCM.

Theo đó, năm 2026, TP.HCM tham gia hưởng ứng, tuyên truyền phong trào "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" với thông điệp "Sáng tạo xanh - Tương lai xanh".

UBND TP.HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và tiêu dùng, từng bước hình thành thói quen, lối sống sử dụng năng lượng hợp lý, hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TP.HCM khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3.



UBND TP.HCM giao Sở Công Thương triển khai đến các hệ thống Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn TP tích cực hưởng ứng, tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hình thức tắt đèn các bảng hiệu, đèn quảng cáo và các đèn khu vực khác.

Các sở, ban, ngành và UBND phường, xã, đặc khu ngoài việc tuyên truyền còn nhiệm vụ phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 tại địa chỉ: https://tietkiemnangluong.com.vn/.

Bên cạnh đó là vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://84race.com/toan-dan-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-hieu-qua-va- huong-ung-gio-trai-dat-nam-2026-dr17739.