3 đứa trẻ mồ côi mẹ sau cơn lốc xoáy: 'Con sẽ làm chỗ dựa cho bố' 03/10/2025 15:39

(PLO)- Đã bốn ngày kể từ khi cơn lốc xoáy quét qua, ba đứa trẻ ở xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) vẫn chưa thôi bàng hoàng, sợ hãi.

“Mẹ ơi, mẹ về với con…”, bé Vy (5 tuổi) sụt sùi đòi mẹ. Hơn bốn ngày kể từ khi cơn lốc xoáy kinh hoàng quét qua xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình), đứa trẻ vẫn tin rằng mẹ chỉ đang đi đâu đó và sẽ sớm quay về ôm con vào lòng.

Người mẹ tảo tần ấy, chị Nguyễn Thị Kiều (36 tuổi) đã mãi mãi nằm xuống, bỏ lại ba đứa con nhỏ và chồng - người ngư dân quen đối mặt sóng to gió dữ ngoài khơi, nhưng bất lực trước trận cuồng phong ngay chính nơi mình gọi là tổ ấm.

Bi kịch trong ba phút ngắn ngủi

Rạng sáng 29-9, khi trời còn chìm trong bóng tối, gia đình nhỏ ấy đang say ngủ trong căn nhà cấp bốn. Ở gian ngoài, chị Kiều nằm cùng chồng là anh Hiệu và con gái út, gian trong, hai con lớn ngủ cạnh nhau.

Đó cũng là lần đầu sau hai tháng lênh đênh trên biển, anh Hiệu lại được ngủ ở nhà mình.

Đột nhiên gió rít dữ dội, cả mái nhà rung lắc rồi bất ngờ bật tung, bay loảng xoảng, bức tường nứt toác, gạch đá ầm ầm đổ xuống, vùi lấp cả khoảng không gian nơi chị Kiều vừa nằm.

Không còn hơi ấm của nơi an cư, căn nhà ấy giờ trở thành bức tranh tang thương khiến bất cứ ai đi ngang qua đều phải dừng chân, lặng nhìn rồi khẽ thở dài. Ảnh: TT

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, với bản năng của người cha, anh Hiệu chỉ kịp nghiêng người sang phải ôm chặt lấy con gái nhỏ, vừa che chắn vừa hét gọi vợ, gọi con. Tiếng gọi vang lên lạc giọng, vừa như mệnh lệnh, vừa như tiếng cầu cứu tuyệt vọng.

Hai đứa lớn ở gian trong hốt hoảng, tay run run kéo nhau, theo tiếng bố hú hét mà lao ra ngoài, mắt mờ đi trong bóng tối đặc quánh.

Cơn lốc quần thảo chỉ khoảng ba phút. Khi hàng xóm chạy đến, mò mẫm dưới trời đen như mực, họ nhìn thấy cảnh tượng tan hoang: Căn nhà đổ sập hoàn toàn, đồ đạc lẫn lộn gạch ngói, tiếng trẻ khóc xé lòng, tiếng người kêu cứu thảm thiết.

Trong ánh sáng lập lòe của vài ngọn đèn pin vội vã, họ cắm cúi bới từng viên gạch, bê từng mảng tường nặng trịch, tay rớm máu mà chẳng ai kêu ca. Những đứa trẻ vừa được kéo ra khỏi gian nhà sập vẫn còn run lẩy bẩy, khóc nức nở trong vòng tay người lớn.

Anh Hiệu bị thương nặng, máu loang khắp người, được đưa thẳng đến bệnh viện. Còn chị Kiều, chỉ vài phút trước còn nằm cạnh chồng con, giờ bất động, thân thể tím tái dưới đống gạch đá. Chứng kiến cảnh thương tâm, một vài người trong làng bật khóc, ôm mặt quay đi.

Cơn lốc xoáy kéo dài vỏn vẹn ba phút, nhưng sự dữ dội của nó đã nghiền nát cả căn nhà, để lại nỗi mất mát không gì bù đắp được. Ảnh: TT

Nỗi đau người ở lại

Đám tang của người mẹ xấu số ấy diễn ra vội vã. Người thân kể lại, khi được đặt vào quan tài, từ khóe mắt chị, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra, giọt dài như mưa. Cảnh tượng ấy khiến tất cả sững sờ, đau xót. "Nó thương chồng, nhớ con, đi không nhắm mắt", chị Nguyễn Thị Trang ngậm ngùi nói về em gái.

Đứa con gái út 5 tuổi chưa hiểu hết về mất mát, chỉ ngơ ngác nhìn mẹ nằm đó rồi thi thoảng lại òa lên nức nở, cố với đôi tay bé xíu về phía mẹ. Những người lớn phải bế con đi vì sợ hình ảnh ấy khắc quá sâu vào tâm hồn non nớt.

Trong khi ấy, con gái 12 tuổi tên Linh chỉ ngồi im, đôi vai nhỏ run lên từng chặp, ánh mắt toát lên nỗi đau thấu tận tim. Dường như trong khoảnh khắc đó, em đã lớn thêm nhiều tuổi, hiểu rằng từ nay, mình phải thay mẹ lo cho em út, cùng anh trai giữ mái nhà cho bố.

Cơn lốc xoáy đã qua đi, nhưng nỗi đau người ở lại không biết khi nào mới nguôi. Ảnh: TT

Đứa lớn 15 tuổi tên Thiên đứng bặm môi, hai bàn tay nắm chặt đến run rẩy, mắt nhìn trân trân vào gương mặt mẹ trong ảnh. Trên gương mặt non trẻ ấy là một sự giằng xé dữ dội: Muốn khóc thật to, nhưng lại cố kìm để làm chỗ dựa cho các em, để tỏ ra mạnh mẽ như lời bố dặn.

Hôm ấy, anh Hiệu bất chấp cơn đau, lúc tỉnh lúc mê sau khi được phẫu thuật ở cẳng chân, từ bệnh viện gọi về để nhìn vợ lần cuối. Người đàn ông vốn quen sóng to gió lớn đã bật khóc. Tiếng gọi xé lòng từ bên kia màn hình điện thoại của người chồng xa khơi nay trở thành góa vợ ngay trên bờ, đã gieo vào lòng tất cả những người chứng kiến một nỗi ám ảnh, day dứt khó tả.

Người dân trong xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Cơn lốc không chỉ cướp đi mái nhà của gia đình chị Kiều, mà còn tàn phá hàng chục ngôi nhà khác. Riêng tỉnh Ninh Bình, ghi nhận 9 người thiệt mạng, 18 người bị thương.

Những gì còn sót lại sau khi cơn lốc xoáy quét qua căn nhà cấp bốn của vợ chồng anh Hiệu, rạng sáng ngày 29-9. Ảnh: TT

Vực nhau dậy

Ba đứa trẻ giờ mồ côi mẹ. Trong những lời thì thầm với nhau, các em tự hứa sẽ thay mẹ chăm sóc em nhỏ, học hành chăm ngoan để làm chỗ dựa cho bố.

Nhưng ánh mắt trẻ thơ vẫn ngơ ngác. Chúng đã quen với việc bố đi biển dài ngày, hàng tháng mới về một lần và luôn có mẹ ở bên. Giờ đây, khoảng trống ấy không gì lấp đầy được.

“Kiều nó tằn tiện, buôn bán nhỏ gần nhà, chỉ biết chăm con, chờ chồng. Cuộc sống khó khăn nhưng hiền lành, xởi lởi. Giờ ra đi đột ngột, bỏ lại mấy cháu dại, ai mà cầm được nước mắt", một người hàng xóm xót xa nói.

Họ hàng nội ngoại hai bên càng thương ba đứa trẻ, thay nhau chăm sóc, động viên các con. Mấy ngày nay, tụi nhỏ ở nhờ nhà bác, ăn ngủ cùng các anh chị họ. "Tôi dặn con mình phải thương các em như em ruột, tụi nó khổ quá. Mấy đêm rồi mà ngủ vẫn giật mình, còn hoảng nhiều lắm", chị Trang nói rồi ôm chặt bé Vy vào lòng.

Đã bốn ngày kể từ khi cơn lốc xoáy quét qua, ba đứa trẻ vẫn chưa thôi bàng hoàng, sợ hãi. Ảnh: TT

Giữa nỗi đau ấy, nhiều tổ chức, cá nhân, bà con lối xóm đã chung tay hỗ trợ, mong giúp gia đình vượt qua biến cố. Chính quyền địa phương cũng đã điều máy xúc, máy ủi đến hiện trường. Tiếng gầm động cơ, tiếng sắt thép nghiến vào gạch đá dần vang vọng khắp sân. Từng gàu xúc dọn đi những mảng tường đổ, từng đống gạch vụn được chuyển ra ngoài, giải phóng mặt bằng.

Không ai nói thành lời, nhưng có lẽ tất cả đều chung một mong muốn: Dựng lại cho gia đình một căn nhà mới, để ba đứa trẻ không lạc lõng, vẫn có một nơi gọi là nhà mình, cũng là để tiếp thêm sức mạnh cho người cha đang nằm viện có niềm tin trở về.