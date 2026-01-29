3 nhân viên bảo vệ rừng nhận tiền để cho khai thác rừng trái phép 29/01/2026 17:48

(PLO)- Ba nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng đã nhận hối lộ để cho khai thác rừng trái phép.

Ngày 29-1, TAND Khu vực 10 - Gia Lai mở phiên tòa xét xử tám bị cáo liên quan vụ án đưa và nhận hối lộ, tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng, xã Lơ Pang.

HĐXX tuyên án đối với ba bị cáo là nhân viên bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng. Cụ thể, toà tuyên phạt Lê Văn Nhân mức án 3 năm tù về tội nhận hối lộ và 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Hồ Sỹ Tiến và Ksor Chuit lãnh cùng mức án 2 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Huỳnh Quốc Trung (ngụ xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội tham ô tài sản; các bị cáo Lê Tuấn Anh, Phạm Đình Hùng, Kpă Thoen và Siu Chiến cùng phạm tội đưa hối lộ, chịu mức án từ 6-8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án, Lê Văn Nhân làm tổ trưởng tổ bảo vệ rừng số 6 và hai nhân viên là Tiến, Chuit có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng tại các tiểu khu 581, 583 và 584 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng.

Tuy nhiên, ba bị cáo này đã lợi dụng công việc được giao, đã ba lần nhận tiền để cho các bị cáo Lê Tuấn Anh, Phạm Đình Hùng, Kpă Thoen và Siu Chiến khai thác gỗ trái phép. Các bị cáo đã đưa số tiền 8,9 triệu đồng cho ba nhân viên bảo vệ rừng.

Ngoài ra, trong tháng 7-2023, bị cáo Lê Văn Nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình được giao cùng với Huỳnh Quốc Trung khai thác hai cây gỗ, khối lượng 1,423 m3 để chiếm đoạt, đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 5,1 triệu đồng.