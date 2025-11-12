4 trường hợp thi hành bản án tử hình theo quy định mới

Từ ngày 15-11, Thông tư liên tịch (TTLT) số 02/2025 của TAND Tối cao - VKSND Tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định một số thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành sẽ có hiệu lực thi hành.
TTLT này quy định một số thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành theo quy định tại Điều 367 BLTTHS.
Về nguyên tắc thực hiện, tuân thủ quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và THAHS. Bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kết án tử hình, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
Điều 6 TTLT 02/2025 quy định, bản án tử hình được thi hành khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Người bị kết án tử hình không có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao đã có Quyết định không kháng nghị bản án tử hình.
- Người bị kết án tử hình không có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, giữ nguyên bản án tử hình và người bị kết án tử hình vẫn không có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình.
- Người bị kết án tử hình có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao đã có Quyết định không kháng nghị bản án tử hình và Văn phòng Chủ tịch nước có thông báo về việc không có quyết định ân giảm của Chủ tịch nước.
- Người bị kết án tử hình có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, giữ nguyên bản án tử hình và Văn phòng Chủ tịch nước có Thông báo về việc không có quyết định ân giảm của Chủ tịch nước.
Điều 367 BLTTHS về thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành
1. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành được thực hiện:
Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho Chánh án TAND Tối cao và bản án phải được gửi ngay cho Viện trưởng VKSND Tối cao.
Sau khi đã xem xét hồ sơ vụ án để quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, TAND Tối cao phải chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND Tối cao. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, VKSND Tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho TAND Tối cao.
Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao phải quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.
Bản án tử hình được thi hành nếu Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.
Trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm TAND Tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình thì TAND Tối cao phải thông báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình.
Trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản án tử hình được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm.
2. Khi có căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 40 BLHS (một số trường hợp không thi hành án tử hình) thì Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm không ra quyết định thi hành án tử hình và báo cáo Chánh án TAND Tối cao để xem xét chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân cho người bị kết án.