4 trường hợp thi hành bản án tử hình theo quy định mới 12/11/2025 14:23

(PLO)- Thông tư liên tịch số 02/2025 có hiệu lực từ ngày 15-11, quy định 4 trường hợp sẽ thi hành bản án tử hình.

Từ ngày 15-11, Thông tư liên tịch (TTLT) số 02/2025 của TAND Tối cao - VKSND Tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định một số thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành sẽ có hiệu lực thi hành.

TTLT này quy định một số thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành theo quy định tại Điều 367 BLTTHS.

Ảnh minh họa

Về nguyên tắc thực hiện, tuân thủ quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và THAHS. Bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kết án tử hình, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Điều 6 TTLT 02/2025 quy định, bản án tử hình được thi hành khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người bị kết án tử hình không có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao đã có Quyết định không kháng nghị bản án tử hình.

- Người bị kết án tử hình không có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, giữ nguyên bản án tử hình và người bị kết án tử hình vẫn không có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình.

- Người bị kết án tử hình có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao đã có Quyết định không kháng nghị bản án tử hình và Văn phòng Chủ tịch nước có thông báo về việc không có quyết định ân giảm của Chủ tịch nước.

- Người bị kết án tử hình có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình; Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, giữ nguyên bản án tử hình và Văn phòng Chủ tịch nước có Thông báo về việc không có quyết định ân giảm của Chủ tịch nước.