5 loại thực phẩm có thể cải thiện khả năng hấp thụ Omega-3 hiệu quả 08/10/2025 19:05

(PLO)- Bí quyết để cải thiện khả năng hấp thụ Omega-3 một cách hiệu quả là kết hợp chúng với một bữa ăn giàu chất béo lành mạnh, từ đó tối ưu hóa lợi ích sức khỏe mà dưỡng chất này mang lại.

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng đã chỉ ra rằng việc hấp thụ tối đa các dưỡng chất từ thực phẩm bổ sung luôn là một thách thức đối với cơ thể. Dưới đây là 5 loại thực phẩm được khuyến nghị kết hợp cùng thực phẩm bổ sung Omega-3.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ



Quả bơ

Quả bơ là một nguồn cung cấp chất béo lành mạnh tuyệt vời. Đặc biệt, chất béo không bão hòa đơn dồi dào trong bơ có vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong chất béo, bao gồm cả Omega-3.

Ngoài ra, bơ còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác như kali và chất xơ. Nếu bạn có thói quen uống Omega-3 vào buổi sáng, hãy cân nhắc kết hợp bơ vào bữa sáng để cải thiện khả năng hấp thụ Omega-3 tối ưu.

Dầu ô liu và các loại dầu thực vật

Dầu ô liu được biết đến là chất hỗ trợ tuyệt vời cho việc hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong chất béo như Omega-3. Nếu bạn không ưa chuộng dầu ô liu, các loại dầu khác như dầu hạt lanh hoặc dầu đậu nành có chứa axit alpha-linolenic (ALA) – một loại Omega-3 có nguồn gốc thực vật.

ALA trong các loại dầu này cũng có thể giúp tăng cường khả năng hấp thụ của thực phẩm bổ sung, góp phần cải thiện khả năng hấp thụ Omega-3.

Quả óc chó

Quả óc chó không chỉ là nguồn chất béo lành mạnh hỗ trợ hấp thụ Omega-3 mà còn là loại hạt duy nhất cung cấp một lượng lớn Omega-3 tự nhiên. Một khẩu phần 1 ounce (khoảng 28 gram) óc chó cung cấp 2,57 gram ALA.

Các loại hạt này còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu khác, bao gồm protein, chất xơ, magiê, chất chống oxy hóa và các vitamin, khoáng chất quan trọng như vitamin B6, axit folic và vitamin E.

Hạt chia

Hạt chia là một nguồn chất béo thực vật mạnh mẽ khác, đồng thời tự thân nó cũng bổ sung thêm Omega-3 cho cơ thể. Một ounce hạt chia chứa tới 5,05 gram ALA.

Hạt chia có thể được sử dụng để làm bánh pudding, sinh tố hoặc thậm chí là nước uống, là một cách tuyệt vời để bổ sung chất xơ và các chất dinh dưỡng vi lượng như phốt pho, canxi và kali.

Cá béo

Cá béo chứa dồi dào cả chất béo lành mạnh và Omega-3. Việc các chất bổ sung được gọi là "dầu cá" không phải là ngẫu nhiên. Các loại cá béo như cá hồi và cá thu cung cấp hai loại axit béo quan trọng là EPA (axit eicosapentaenoic) và DHA (axit docosahexaenoic).

Cá béo còn cung cấp protein, magiê, selen và nhiều loại vitamin, khoáng chất thiết yếu khác.

Nếu bạn thích uống thực phẩm bổ sung này trước khi ngủ, hãy ăn cá béo vào bữa tối để cải thiện khả năng hấp thụ Omega-3 hiệu quả.