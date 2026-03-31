5 nút giao trên Xa lộ Hà Nội sẽ được cải tạo ra sao? 31/03/2026 12:24

Mới đây, UBND TP.HCM đã có công văn giao Liên danh nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xa lộ Hà Nội. Trong đó, phạm vi nghiên cứu dự án là tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn.

Liên danh nhà đầu tư sẽ triển khai cải tạo 5 nút giao trên tuyến đường này, từ đó giúp tuyến chính 6 làn xe sẽ lưu thông liên tục, không còn cảnh phải dừng chờ đèn đỏ.

Cải tạo 5 nút giao đồng mức thành khác mức

Theo Liên danh nhà thầu, 5 nút giao trên trục đường Xa lộ Hà Nội sẽ được cải tạo gồm: Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Cát Lái và An Phú. Việc cải tạo này để bảo đảm tuyến chính có 6 làn xe lưu thông liên tục không dừng qua các nút giao, với vận tốc thiết kế 80 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 3.500 tỉ đồng, dự kiến đề xuất thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Dự án sử dụng 100% vốn của nhà đầu tư, không sử dụng vốn ngân sách. Dự kiến thời gian thực hiện trong 24 tháng.

Tuyến đường có mật độ phương tiện rất lớn. Ảnh: ĐT

Theo ghi nhận của PLO, hiện nay trục đường Xa lộ Hà Nội có lưu lượng phương tiện rất lớn, trong đó có lượng lớn container di chuyển vào các cụm cảng Trường Thọ, Cát Lái,... Do đó, dù không phải giờ cao điểm nhưng tại các nút giao này thường xuyên xảy ra ùn ứ.

Không chỉ vậy, tại nút giao Ngã tư Thủ Đức, Tây Hòa và An Phú cũng luôn có lượng lớn phương tiện từ các tuyến đường nhánh đổ ra như Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng..., thời gian chờ đèn đỏ tại đây cũng khá lâu dẫn đến tình trạng phương tiện luôn xếp hàng kéo dài.

Hiện tại, các nút giao này đang là nút giao đồng mức, có mật độ phương tiện lưu thông lớn nên việc cải tạo các nút giao thành khác mức sẽ tăng khả năng lưu thông liên tục cho các phương tiện, không còn cảnh dừng đèn đỏ như trước.

Đang nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện

Đại diện Liên danh nhà đầu tư cho biết tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 nối từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai là trục giao thông quan trọng của TP.HCM và các địa phương lân cận. Ngoài chức năng phục vụ giao thông nội đô, tuyến đường này còn phục vụ cho giao thông liên tỉnh từ TP và các tỉnh lân cận.

Hiện nay, tuyến đường này có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt là các xe tải nặng, xe container do là tuyến đường kết nối các tỉnh phía Đông với cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu. Tình hình giao thông trên các tuyến đường này diễn biến hết sức phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt vào thời điểm trước và sau các dịp Lễ Tết.

Việc cải tạo các nút giao để bảo đảm tuyến chính có 6 làn xe lưu thông liên tục không dừng với vận tốc thiết kế 80 km/h.. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Do đó, việc đầu tư tăng cường năng lực thông hành bằng việc bổ sung đầu tư xây dựng các nút giao thông khác mức tại nút giao quay đầu An Phú, ngã ba Cát Lái, Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức và nút giao Khu công nghệ cao cho tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 là cần thiết. Từ đó nhằm hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông ở cửa ngõ phía Đông, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Liên danh nhà đầu tư cho biết trước mắt đơn vị đề xuất nghiên cứu các nút giao trên, tuy nhiên còn tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đơn vị, sở ngành. Trong đó, đối với nút giao Tây Hòa - MK, hiện nay địa phương đang yêu cầu nghiên cứu, đánh giá chi tiết. Bởi lẽ, nút giao Bình Thái - Vành đai 2 cũng sẽ được triển khai nút giao nút giao 3 tầng (giao lộ khác mức). Bao gồm tầng hầm chui, tầng mặt đất và tầng cầu vượt, giúp kết nối Vành đai 2 với trục đường Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội) nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Đông. Do đó cần tính toán lại tính khả thi, hiệu quả của hai nút giao này trước khi thực hiện.

Tương tự nút giao Cát Lái cũng cần phải tính toán với việc tiếp cận với khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, khu dân cư Đường Liên Phường. Trong khi đó, từ khu thể thao quốc gia Rạch Chiếc có thể chứa tới 130.000 người, nên cần có khả năng kết nối hiệu quả, lưu thông nhanh. Theo đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu phương án kết nối, tổ chức giao thông đường bộ đối ngoại của Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đối với tuyến đường Võ Nguyên Giáp, bảo đảm yêu cầu về quy mô phục vụ tổng thể của Khu liên hợp này.

Đối với nút giao An Phú - đường Nguyễn Hoàng, Liên danh nhà đầu tư cũng cần nghiên cứu lưu lượng phương tiện từ các tuyến đường nhánh như Nguyễn Hoàng kết nối về nút giao này để có phương án triển khai phù hợp. Tất cả phải đảm bảo tốc độ lưu thông, giảm giao cắt, ùn ứ với tuyến chính.

Đối với nút giao ngã tư Thủ Đức hiện nay có cầu vượt thép. Theo đó, việc làm hầm chui cũng cần tính toán, có nên bỏ cầu vượt thép không. "Mọi phương án triển khai sẽ được đơn vị tính toán, nghiên cứu kỹ và lấy ý kiến từ các đơn vị liên quan" - đại diện liên danh nhà đầu tư nói.

Cấp thiết đầu tư 5 nút giao Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 là trục giao thông quan trọng của TP.HCM và các địa phương lân cận. Hiện nay, tuyến đường này có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt là các xe tải nặng, xe container nên bổ sung đầu tư xây dựng các nút giao thông khác mức cho tuyến đường này là cần thiết. Theo UBND phường Phước Long, nút giao Tây Hòa (Ngã tư MK) là điểm nghẽn giao thông phức tạp dạng 'ngã năm' khá nguy hiểm. Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc kéo dài đã lâu gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và phát triển kinh tế khu vực. Do đó, việc nghiên cứu đầu tư là cần thiết. Tuy nhiên, phương án nghiên cứu hiện chỉ tập trung vào hầm chui cho tuyến chính đường Võ Nguyên Giáp là chưa giải quyết triệt để các xung đột tại điểm giao cắt. Do đó, UBND phường Phước Long đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu giải pháp nút giao thông tổng thể, có thể xử lý đồng bộ hạ tầng đường song hành và các nhánh kết nối Tây Hòa, Nam Hòa, đường số 1 phường Thủ Đức để kết nối giao thông được thuận lợi và an toàn. UBND phường Thủ Đức cho biết hiện nay đường Xa lộ Hà Nội đã được mở rộng theo quy hoạch. Trong đó, nhà đầu tư đề xuất xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui tại nút giao Tây Hòa - đường số 1 và hầm chui tại Ngã tư Thủ Đức là cần thiết. Từ đó góp phần giảm ùn tắc giao thông, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật cho khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



