7 người nhập viện cấp cứu vì nắng nóng, 1 người nguy kịch

Chỉ trong ngày 1-6, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã tiếp nhận 7 trường hợp nhập viện cấp cứu vì nắng nóng, trong đó 1 người nguy kịch phải đặt ống nội khí quản.

Đặc điểm chung của các bệnh nhân là lao động ngoài trời trong thời gian dài, sau đó xuất hiện các triệu chứng mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp.

Sau khi nhập viện cấp cứu, được bù nước, điện giải và làm mát cơ thể, 6 bệnh nhân đều ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Trường hợp nặng là bệnh nhân NTH, 65 tuổi (Cẩm Khê, Phú Thọ). Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân ra đồng làm việc từ 9 giờ sáng. Đến khoảng 11 giờ, bệnh nhân được phát hiện nằm bất tỉnh ngoài đồng.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, phản xạ đồng tử yếu, thở khò khè, sốt nóng 39,5 độ C, da nóng đỏ, vã mồ hôi, nhịp tim nhanh, huyết áp tụt 80/50mmHg.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, làm mát cơ thể, bù nước, điện giải và hồi sức tích cực. Sau 5 giờ hồi sức liên tục, tình trạng rối loạn thân nhiệt đã được kiểm soát, chức năng các cơ quan cải thiện, chỉ số sinh tồn ổn định, gia đình xin chuyển tuyến trên điều trị tiếp.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, khi làm việc trong môi trường nắng nóng, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng tiết mồ hôi để làm mát cơ thể, khiến cơ thể mất nước và điện giải. Nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn, gây trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao cũng gây rối loạn hoạt động chức năng của rất nhiều cơ quan như tim mạch, hô hấp, thần kinh...

Để dự phòng say nắng, say nóng, bác sĩ Thuỷ khuyến cáo người dân không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng.

Người dân nên uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng; trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng. Đồng thời, nên làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò...

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, trong những ngày nắng nóng, người cao tuổi cần tránh hoạt động ngoài trời từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Buổi sáng, có thể hoạt động nhẹ nhàng như tập dưỡng sinh, yoga, đạp xe, không nên hoạt động mạnh.

Người già có thói quen tập thể dục buổi chiều. Tuy nhiên, với những ngày nắng nóng cực điểm, nhiệt độ cao thì không nên tập.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cần đặc biệt quan tâm đến chế độ chăm sóc, nên ăn, uống đồ chế biến dạng lỏng, mềm dễ tiêu, nhiều rau xanh, hoa quả; uống nhiều nước và đều đặn để bù vào lượng nước mà cơ thể bị thiếu hụt. Đặc biệt, không nên đợi đến lúc khát mới uống.

Cùng với đó, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi cũng có thể gây rối loạn về đông máu, cầm máu và gây đột quỵ. Bệnh nhân nhiều bệnh lý nền càng cần uống thuốc đều, nhất là những người có bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời.

Say nắng, say nóng có thể gây trụy tim mạch, tử vong

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Vào mùa nắng nóng, một số vấn đề sức khỏe thường gặp là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng và mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể.

Người bị ảnh hưởng ở mức độ nhẹ có các biểu hiện như mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút.

Người ở mức độ nặng có thể đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch và có thể tử vong.

Khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử trí phù hợp.

Cụ thể, đối với người bị ảnh hưởng ở mức độ nhẹ, cần chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió. Nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài của nạn nhân, sau đó lau cơ thể nạn nhân bằng khăn mát hoặc có thể dội nước mát vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô. Đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị trí như vùng nách, vùng bẹn, hai bên cổ để giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ cơ thể.

Nếu nạn nhân uống được nước, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát, ưu tiên nước có bổ sung muối và khoáng chất.

Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút. Không để nhiều người vây quanh nạn nhân. Sau khoảng 10 - 15 phút các biểu hiện sẽ giảm dần.

Nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý trong quá trình vận chuyển thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.