8 bộ phận ô tô được tái sử dụng trên các dòng xe nổi tiếng 25/04/2026 10:02

(PLO)- Những bộ phận ô tô được tái chế này chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Dưới đây là tám bộ phận ô tô có thể bạn chưa biết chúng được tái chế.

Các nhà sản xuất ô tô Anh quốc những năm 1980 và 1990 đều sử dụng gương của chiếc Citroen CX. Ảnh: Topgear.



Đèn hậu Mondeo trên xe Noble M12

Mẫu Noble M12 sản xuất từ năm 2000 đến năm 2008. Đây là chiếc xe thể thao V6 công suất 350 mã lực. Mẫu xe này đã khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường xe sản xuất số lượng hạn chế. Ít ai biết rằng, nó sử dụng đèn hậu từ phiên bản sedan của Ford Mondeo MkI (1992-1996).

Gương chiếu hậu Citroen CX trên các mẫu siêu xe

Theo logic, xe chạy càng nhanh thì khả năng bị vượt càng thấp nên bạn ít cần dùng gương chiếu hậu. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô Anh quốc những năm 1980 và 1990 đều sử dụng gương của chiếc Citroen CX.

Những chiếc gương này xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chúng có mặt trên Aston Martin Virage, McLaren F1 và vô số mẫu xe TVR, Venturi hay Marcos. Bộ phận ô tô này cũng được tái chế lại

Đèn hậu Maestro Van trên xe Land Rover Discovery

Land Rover từng trải qua thời kỳ khó khăn vào những năm 1980. Discovery là mẫu xe giúp hãng tiếp cận các gia đình muốn sở hữu xe cao cấp, bền bỉ. Để tiết kiệm chi phí, khung gầm, cửa và kính chắn gió được giữ nguyên từ chiếc Range Rover đời đầu. Trong khi đó, đèn hậu được lấy trực tiếp từ chiếc Maestro Van.

Đèn hậu Bova Futura trên xe McLaren F1

McLaren F1 là một trong những chiếc xe tuyệt vời nhất hành tinh. Nó thường xuyên đạt giá hàng triệu đô la tại các cuộc đấu giá. Tuy nhiên, đèn xi nhan và đèn phanh phía sau chiếc xe nhanh nhất thế giới này thực chất lấy từ xe khách Bova Futura. Đây là mẫu xe khách sản xuất tại Hà Lan năm 1982.

Đèn hậu Rover SD1 trên xe Lotus Esprit MkII

Chiếc SD1 năm 1976 được coi là mẫu Rover ấn tượng cuối cùng. Nó đã cung cấp linh kiện cho chiếc Lotus Esprit MkI. Thực tế, dòng Esprit luôn mượn hệ thống đèn hậu từ các hãng khác. Series 1 mượn đèn từ Fiat X1/9, còn Series 4 lấy đèn hậu từ Toyota AE86.

Tay nắm cửa Morris Marina trên xe Range Rover

Morris Marina là chiếc xe gia đình đơn giản của những năm 1970. Tay nắm cửa là điểm nổi bật nhất của mẫu xe này với thiết kế hình chữ nhật phẳng với thân xe. Chúng xuất hiện trên nhiều dòng xe như Land Rover Discovery, Lotus Esprit và Reliant Scimitar. Khi lắp lên Range Rover, chúng lập tức trở nên sang trọng và tạo làn sóng bắt chước toàn cầu.

Đèn hậu của Mazda 323F trên Aston Martin DB7

Chiếc Mazda 323F hatchback (1989-1994) có khả năng lái tốt và độ tin cậy cao. Cụm đèn hậu của nó đã được dùng cho chiếc Aston Martin DB7 ra mắt năm 1994. Do ngân sách eo hẹp, Aston Martin phải tận dụng nhiều phụ tùng có sẵn. DB7 còn dùng gương của Citroen CX và tay nắm cửa của Mazda MX-5.

Đèn pha Fiat Punto trên MG XPower SV

Chiếc MG XPower SV năm 2003 là nỗ lực cuối cùng của hãng Rover trước khi phá sản. Ban đầu, hãng dự định dùng bộ phận có sẵn từ mẫu concept MG X80. Sau đó, đèn pha của Fiat Punto đã được chọn để tạo vẻ ngoài mạnh mẽ cho phiên bản sản xuất. Tuy nhiên, đến khi Rover phá sản năm 2005, chỉ có chín mẫu xe được bán ra.