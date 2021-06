Ngày 28-6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang xử lý theo quy định vụ việc hai nhân viên bảo vệ trường đại học Hutech đánh nhau, dẫn đến một người tử vong.



Trường đại học Hutech, nơi xảy ra vụ việc ông C. bị đâm tử vong. Ảnh: TS

Trước đó, vào tối 25-6, ông Nguyễn Văn Kh, (58 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và ông Nguyễn Ngọc M, ông Lê Văn C (cùng 58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) tổ chức đánh bài tại nơi nghỉ dành cho nhân viên bảo vệ trường đại học Hutech (cơ sở TP Thủ Đức).

Sau đó, ông C. và ông M. xảy ra mâu thuẫn, qua cự cãi và giằng co hai bên, ông M. đã dùng dao đâm trúng vùng ngực ông C. làm ông này bị thương.

Ông C. được đưa đến Bệnh viện Quân Dân Miền Đông cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Vụ việc lập tức được Bệnh viện thông báo cho Công an phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức đến ghi nhận, điều tra vụ việc và lấy lời khai người liên quan.

Đồng thời, các đơn vị liên quan Công an TP Thủ Đức cũng tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.