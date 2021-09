Ngày 14-9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thùy Tiên (34 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Bà Tiên là người đứng tên Giám đốc hai công ty ở Đà Nẵng là công ty TNHH Dịch vụ Du lịch One Top Việt Nam và Công ty TNHH Dịch thuật Mai Vàng.



Nghi phạm Văn Thị Thùy Tiên. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2021, bà Tiên đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Dịch thuật Mai Vàng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để bảo lãnh cho You Woon Yong (quốc tịch Hàn Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức chuyên gia để làm việc tại công ty.

Tuy nhiên trên thực tế, công ty này không có nhu cầu tuyển dụng, đồng thời khi nhập cảnh vào Việt Nam, You Woon Yong cũng không làm việc tại đây.

Qua xác minh, công an xác định Tiên đứng ra bào lãnh để người đàn ông Hàn Quốc nhập cảnh là để hưởng hoa hồng 400 USD từ một đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Đường dây này do Lee Kwan Young (53 tuổi, Phó Chủ tịch Hội người Hàn miền Trung) và Seo Young Jin (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Han in Hue) cầm đầu. Đường dây này đã bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá trước đó.