Công an TP. HCM phá 62 vụ án trong tuần chống dịch

Ngày 3-8, Công an TP.HCM thông báo kết quả về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần từ 23-7 đến 29-7.



Theo đó, Công an TP.HCM đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ....

Kết quả là Công an TP.HCM đã điều tra, phá 62 vụ phạm pháp hình sự, bắt 95 người. So với tuần trước đó (15-7 đến 22-7) thì số vụ phá án tăng một vụ và số người bắt có giảm (95 so với 97 người).

Trong đó, Công an đã triệt phá 45 vụ, bắt 184 người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện và xử lý 26 vụ/25 người vi phạm về trật tự quản lý kinh tế…

Cũng trong tuần đã xảy ra bốn vụ cháy, không có thiệt hại về người. Tổ công tác 363 Công an TP.HCM và Công an các quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 15 vụ và 27 người nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế... thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Công an cũng phát hiện, xử lý 11.256 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ (trong đó có 262 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn) và 287 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy với tổng số tiền phạt trên 7,7 tỉ đồng.

Trong tuần lực lượng chức năng cũng ghi nhận xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết chín người và 41 vụ va chạm, bị thương nhẹ 36 người; hư hỏng tổng cộng 22 phương tiện các loại.