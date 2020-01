ĐIỀU TRA: Đăng kiểm làm tiền ở 2 trung tâm TP.HCM

Hành vi tiếp tay tội ác Theo luật sư Trần Minh Cường (Đoàn Luật sư TP.HCM), hành vi nhận tiền của các đăng kiểm viên để bỏ qua các lỗi vi phạm của xe là hành vi nhận hối lộ. Nếu cơ quan chức năng chứng minh được thì tùy thuộc vào số tiền, mức độ mà cơ quan chức năng có biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự. Việc nhận tiền để cấp sổ đăng kiểm cho các xe không đạt yêu cầu kỹ thuật là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiếp tay cho tội ác đáng bị lên án. Cơ quan chức năng cần xử lý, thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn các trung tâm đăng kiểm. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua có nhiều vụ tai nạn thương tâm với lý do “mất thắng” trong khi xe vừa được cấp sổ đăng kiểm hoặc thời hạn đăng kiểm vẫn còn... Nhiều người bị đình chỉ đăng kiểm viên Tháng 9-2019, Cục Đăng kiểm VN đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật, đình chỉ chức danh đăng kiểm viên trong thời hạn một tháng đối với 12 đăng kiểm viên ô tô do vi phạm quy trình, tiêu chuẩn kiểm định gồm: Nguyễn Văn Đô (Trung tâm Đăng kiểm 21-01S Yên Bái), Ma Công Thường (Trung tâm 22-01S Tuyên Quang), Nguyễn Văn Chiều (Trung tâm 24-01D Lào Cai), Triệu Tiến Vinh (Trung tâm 26-01D Sơn La), Trương Công Cử (Trung tâm 43-01S và Trung tâm 43-02S Đà Nẵng), Nguyễn Công Nội (Trung tâm 47-01D Đắk Lắk), Trần Quốc Mậu (Trung tâm 47-05D Đắk Lắk), Lê Thành Trí và Vũ Khắc Nước (Trung tâm 72-01S Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Quang Minh và Trần Văn Thông (Trung tâm 79-01S Khánh Hòa), Nguyễn Võ Tài (Trung tâm 93-02D Bình Phước). Đồng thời, Cục Đăng kiểm VN không công nhận kết quả thực tập nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới của sáu đăng kiểm viên thực tập thực hành trong tháng 6 và 7-2019 gồm: Bùi Văn Huệ (Trung tâm Đăng kiểm 19-02D Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Lâm (Trung tâm 21-02D Yên Bái), Nguyễn Viết Dương (Trung tâm 28-01S Hòa Bình), Vũ Xuân Huân và Nguyễn Thanh Tùng (Trung tâm 81-03D Gia Lai), Phạm Việt Cường (Trung tâm 81-04D Gia Lai). Cục Đăng kiểm VN còn tạm đình chỉ hoạt động một dây chuyền của Trung tâm Đăng kiểm 72-01S Bà Rịa-Vũng Tàu và Trung tâm Đăng kiểm 79-01S Khánh Hòa do có hai lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định trong 12 tháng liên tục.