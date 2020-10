Khởi tố bị can lừa 100 triệu đồng vợ nạn nhân vụ Rào Trăng 3

Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Phúc bị tạm giam để điều tra, làm rõ về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Văn Phúc bị khởi tố và tạm giam để điều tra. Ảnh: Q.MINH

Trước đó, vào chiều 20-10, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Thu Thảo (thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô) về việc bị lừa đảo số tiền 100 triệu đồng.

Theo đó, sau khi chồng chị là anh Trần Văn Lộc bị tử nạn do sự cố sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), các nhà hảo tâm và nhiều người dân ở khắp mọi miền đất nước gọi điện thăm hỏi, động viên và giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị hơn 250 triệu đồng.

Ngày 20-10, có một người đàn ông gọi điện thoại cho chị Thảo thăm hỏi, động viên và muốn ủng hộ gia đình chị 6 triệu đồng. Người này đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link do mình chuyển để được nhận tiền. Chị Thảo làm theo yêu cầu của người này và sau đó phát hiện số tiền trong tài khoản bị mất 100 triệu đồng.

Theo Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, vụ việc xảy ra trong thời điểm cả nước đang chung tay hướng về đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại, mất mát do lũ, lụt gây ra, được dư luận nhân dân rất quan tâm.

Do đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh nhanh chóng, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm làm rõ vụ việc trong thời gian ngắn nhất.

Đến sáng 24-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được nghi phạm chiếm đoạt tiền của chị Lê Thị Thu Thảo và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phúc.

Khám xét nơi ở của Phúc, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội gồm: Chín điện thoại di động, sáu sim điện thoại, sáu thẻ ngân hàng, một máy tính, hơn 60 triệu đồng tiền mặt, gần 40 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của Phúc...



Công an làm việc với gia đình chị Thảo về việc bị lừa 100 triệu đồng. Ảnh: Q.MINH

Bước đầu, Phúc khai nhận, ngày 20-10, sau khi biết thông tin được đăng tải trên báo chí về việc kêu gọi người dân ủng hộ chị Lê Thị Thu Thảo có chồng tử nạn trong vụ sạt lở đất ở Thủy điện Rào Trăng 3, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Phúc điện thoại cho chị Thảo thăm hỏi, động viên và ngỏ ý ủng hộ tiền rồi hướng dẫn chị Thảo đăng nhập vào đường link mà Phúc đã nhắn để chiếm đoạt các thông tin về tài khoản ngân hàng điện tử của chị Thảo.

Tiếp đó, Phúc sử dụng thông tin đã chiếm đoạt được để thực hiện hành vi chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị Thảo.

Ngoài ra, Phúc còn khai nhận với phương thức, thủ đoạn tương tự, Phúc đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn cả nước với số tiền rất lớn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra.

Ai từng là nạn nhận của các vụ chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như trên, xin liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông để được hướng dẫn, phối hợp điều tra.