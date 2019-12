Khống chế tài xế GrabBike bằng roi điện để cướp tài sản

Ngày 3-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phối hợp với Công an quận Gò Vấp, TP.HCM bắt giữ Lê Kim Hùng (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22-11, anh Trần Bá Dư (26 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM, tài xế GrabBike) nhận được tín hiệu của khách đặt xe nên điều khiển xe máy tới khách sạn ở đường Trường Sơn (phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM).



Nghi can Hùng bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Khi đến đón, tài xế Dư được Hùng yêu cầu chở về đường liên xã Hưng Thịnh - Đông Hòa (Trảng Bom, Đồng Nai).

Khi đi đến khu vực vắng thuộc địa bàn ấp Hòa Bình (xã Đông Hòa), Hùng bất ngờ dùng roi điện khống chế, cướp điện thoại di động và xe máy của anh Dư. Tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.

Sau đó Hùng điều khiển xe máy cướp được về TP.HCM rồi tìm cách bán tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Công an huyện Trảng Bom đã khẩn trương truy bắt đối tượng. Khi các trinh sát xác định Hùng đang ở địa bàn quận Gò Vấp, Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp Hùng.