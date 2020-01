Khủng khiếp xe giường nằm 40 chỗ chở đến 82 người

Ngày 20-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với hai ô tô chở khách quá số người quy định.

Trước đó, vào tối 19-1, trên quốc lộ 1 (đoạn qua khu vực TP Biên Hòa), tổ công tác của Phòng CSGT đã kiểm tra xe khách biển số 51B-262.52 lưu thông theo hướng TP.HCM đi tỉnh Nghệ An do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển.





Khách trên xe ngồi kín cả lối đi. Ảnh: VH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe 40 chỗ nhưng chở đến 82 người, vượt 42 người so với quy định. Lái xe Nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách.

Cùng thời điểm này, lực lượng CSGT cũng đã kiểm tra xe khách biển số 74B-004.82 do tài xế Hoàng Quỳnh (49 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển, lưu thông hướng từ TP.HCM đi tỉnh Quảng Trị. Dù xe khách chỉ được phép chở 43 người nhưng nhà xe chở tới 77 người.

Ngoài ra, chiếc xe này còn lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và chở hàng hóa vượt quá kích thước xe. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký, phù hiệu và tem kiểm định xe.

Theo Phòng CSGT, căn cứ theo quy định, xe khách biển số 74B-004.82 bị xử phạt số tiền hơn 140 triệu đồng (bao gồm cả chủ xe, tài xế) và xe khách biển số 51B-262.52 bị xử phạt 70 triệu đồng.