Làm giả giấy tờ đất để lừa đảo 3,5 tỉ đồng

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Ánh (SN 1982, phường An Đông, TP Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tối đối với Nguyễn Thị Phương Ánh. Ảnh: CA

Theo đó, vào tháng 1-2020, biết được một người đàn ông đang có nhu cầu mua đất, Ánh đã tự mình làm giả các giấy tờ đất gồm: Giấy thỏa thuận bán đất, giấy bán đất, hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận về việc xác định vị trí, tọa độ thửa đất chuyển nhượng,…

Sau đó, Ánh dùng những giấy tờ trên để lừa người đàn ông này tin lô đất thuộc thửa đất số 134 đã được Ánh mua hợp pháp từ chủ của lô đất. Sau đó, Ánh làm hợp đồng bán lô đất này cho người đàn ông trên.

Với thủ đoạn như trên, Nguyễn Thị Phương Ánh đã lừa nhiều nạn nhân khác thuộc phường An Đông, TP Huế để chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng.