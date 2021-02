Quảng Nam: Công an làm việc với nhóm hành hung tài xế xe khách

Ngày 23-2, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Công an huyện Thăng Bình đã triệu tập làm việc với nhóm người hành hùng tài xế Đào Vũ Mạnh Tuấn (32 tuổi, ngụ huyện Kbang, Gia Lai) của xe khách An Phát.

Công an xác định ba người chính trong vụ việc gồm Trần Văn Mỹ (30 tuổi, tài xế xe khách Kim Liên), Lý Ngọc Thái (29 tuổi) và Nguyễn Đình Phát (25 tuổi, cùng ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình).



Nhóm người hành hung tài xế xe khách An Phát. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, tối 20-2, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình, xe khách do tài xế Mỹ điều khiển chạy hướng Quy Nhơn – Đà Nẵng và xe khách An Phát chạy cùng chiều tranh giành khách.

Lúc này, tài xế Mỹ đã lái xe chặn đầu xe An Phát rồi gọi điện cho Thái, Phát và những người khác cầm theo mã tấu, tuýp sắt đe doạ, hành hung tài xế xe khách của nhà xe An Phát gây thương tích rồi bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an huyện Thăng Bình đã đến hiện trường lập biên bản sự việc, tài xế Tuấn không có yêu cầu gì và tiếp tục lái xe.

Sự việc nhóm người hành hung tài xế Tuấn được camera ghi lại, tung lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Sau đó, Công an huyện Thăng Bình đã triệu tập những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm người đã thừa nhận hành vi và giao nộp hung khí.

Ngoài điều tra nhóm người liên quan, Công an huyện Thăng Bình cũng điều tra nguyên nhân sự việc và giám định thương tích tài xế Tuấn để có căn cứ xử lý theo quy định.

Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, cho biết quan điểm của Công an huyện là xử lý nghiêm. Căn cứ và tính chất, mức độ vụ việc sẽ xử lý theo quy định.