Vụ cháy làm cả nhà chết ở quận 8: 'Tụi nó sống dễ thương lắm'

Đến trưa ngày 25-3, Công an quận 8, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy ở căn nhà cấp 4 trên địa bàn khiến ba người tử vong.

Hàng xóm bất lực



Thông tin ban đầu, nạn nhân là hai vợ chồng anh Lê Nguyễn Hoàng Huy (SN 1990, quê huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Thương (SN 1989, cùng quê Khánh Hòa) cùng con gái là cháu Lê Nguyễn Tuệ Mẫn (SN 2018).





Bà Hồng cho biết lửa lớn bùng lên từ bên trong căn nhà, trong khi cửa khóa khiến những hàng xóm không tài nào tiếp cận cứu những nạn nhân. Ảnh: NT

Tạ hiện trường, rất đông người dân theo dõi, bày tỏ tiếc thương với các nạn nhân. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, ba thi thể được đưa khỏi căn nhà, chuyển về nhà xác để phục vụ điều tra.

Một số người vẻ mặt thất thần ngồi sát bên nhau ở ngoài hiện trường cho biết, mình là người thân của gia đình bị nạn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa được vào bên trong căn nhà và chỉ biết một số thông tin ít ỏi về thân nhân.

Bà Nguyễn Thị Hồng (63 tuổi) sống gần căn nhà nơi xảy ra vụ cháy nói rằng mình là một trong số ít người hàng xóm có mặt khi vụ cháy bùng lên.



Đến chiều ngày 25-3, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: NT

Bà Hồng nói rằng lúc cháy mấy giờ không rõ, nhưng lúc đó, một thanh niên đi tập thể dục phát hiện nhà cháy nên hô hoán, kêu cứu.

“Người này thấy cháy, người trong căn nhà la to, kêu cứu. Người thanh niên này mới kêu cứu, tôi nghe nên vùng dậy cùng con trai, mấy người cháu chạy tới” – bà Hồng kể.

Hiện trường cách nơi ở của gia đình bà Hồng chừng vài chục bước chân. “Ngọn lửa lớn lắm, cao ngụt” – người phụ nữ tiếp. Những người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu nhưng “cửa sắt có kiếng, khóa bên trong rất cứng nên khó phá” – bà Hồng nhớ lại.



Khoảng 11 giờ 30, ba thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường. Ảnh: NT

Bà Hồng biết mình không lanh lẹ bằng những thanh niên nên chủ động ở nhà tiếp nước, đèn pin cho những người giải cứu. “Nhưng lửa lớn quá. Lửa cháy từ bên trong căn nhà, tạt nước từ bên ngoài vào không xi nhê gì ngọn lửa mà cứu hỏa lúc này chưa tới”.

Sau đó, một người dân nào đó đã báo công an cùng lực lượng cảnh sát PCCC Công an quận 8. Tuy nhiên, lúc lực lượng chức năng có mặt thì ngọn lửa phần nào đã giảm do người dân cứu chữa ban đầu.

Cảm thương cho ba nạn nhân không thể tự thoát ra

Những người dân cho biết, căn nhà cấp bốn bề ngang chừng 4 mét, dài chừng 10 thước trước đây là nơi dưỡng lão cho người khó khăn. Anh Huy sau đó cùng vợ con sống tại căn nhà đã được chừng ba năm.

Ông Bình, một trong những người tham gia chữa cháy ban đầu cho biết mình là hàng xóm sống cách nhà nạn nhân chừng 30 mét. “Lúc sáng sớm có một trận mưa, tôi thức dậy vừa uống ly cà phê thì nghe tiếng la thất thanh” – ông Bình kể.



Ông Bình cho biết mình và một số người dân tiếp cận, đập cửa cứu người mắc kẹt nhưng không thành. Ảnh: NT

Ông Bình tưởng là ai đó to tiếng với nhau, nhưng định thần lại thì không phải. “Những tiếng kêu cứu cùng tiếng đập cửa, tiếng chân bước rầm rầm nên tôi chạy ra thì đã thấy chú Nghĩa, là hàng xóm và một người khác” – ông Bình tiếp.

Ông Bình và người dân đập phá cửa, xách nước nhưng lửa lớn quá nhiều người dân xung quanh hô hoán kêu cứu hỏa, cúp điện.

“Cửa kính được đập, lúc này đã nhiều phút từ khi đám cháy bùng lên. Tôi nghe những tiếng rên la thảm thiết ở bên trong. Lúc này không phải kêu cứu nữa mà những tiếng rên như ngạt khói, không rõ lời mà người bên ngoài không làm gì được. Lúc đó, tôi chú Nghĩa, chú Ất, thằng Sang đứng ngoài nghe kêu cứu mà không biết phải làm sao” – ông Bình buồn bã.



Vụ cháy gây ra hậu quả đau lòng khiến những người dân khu vực không khỏi đau xót. Ảnh NT

Ông Bình cho hay do lửa lớn, những người đứng bên ngoài chỉ biết chạy tới chạy lui, giậm chân kêu trời mà không làm gì được. “

"Nó là người cực kỳ dễ thương, chưa hề mất lòng với bà con làng xóm” – bà Hồng tiếp lời. Những hàng xóm như bà Hồng ở khu vực ai cũng biết mặt, do con hẻm nhỏ kéo dài từ mé kênh, có vài hộ dân và một dãy trọ.

Một người phụ nữ ngồi nói chuyện với những hàng xóm ở bàn uống nước. Chị mở điện thoại, cùng những người xung quanh nén tiếng thở dài tiếc thương cho ban nạn nhân. Trên chiếc điện thoại hiện hai bức hình một bé gái nhỏ với đôi mắt đen tròn xoe và cặp vợ chồng trẻ với gương mặt sáng, người vợ ghé đầu vào vai chồng.

“Gia đình họ sống rất dễ thương, vốn nơi này cũng là nơi làm từ thiện nữa. Người vợ hình như bán hàng trên mạng. Mỗi khi ra khỏi nhà gặp hàng xóm đều chào hỏi rất niềm nở nên ai cũng quý” – một hàng xóm gần đó nói.

Như đã đưa tin, hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà cấp bốn nơi ở của gia đình anh Huy vào lúc 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày.

Nhận được tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ - Công an Quận 8 điều sáu phương tiện và 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn.

Khi cảnh sát có mặt, ngọn lửa vẫn đang cháy lớn, tỏa ra nhiều khói và khí độc khiến mái tôn, la phông, vách tường biến dạng.

Lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn đám cháy vào lúc 4 giờ 36 phút. Tuy nhiên, ba nạn nhân đã tử vong.

Ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi hai căn phòng trên diện tích khoảng 36 mét vuông/180 mét vuông căn nhà.