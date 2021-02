Những loại đồ uống hàng đầu giúp giảm cân nhanh sau mùa Tết

Theo Eat This, Not That, nếu bạn đang cố gắng giảm cân, bạn không nên chỉ tập trung vào những loại thực phẩm bạn ăn. Những gì bạn uống hàng ngày cũng có thể góp phần làm tăng thêm calo, đường và chất béo, có thể cản trở quá trình giảm cân. Dưới đây là danh sách những loại đồ uống hàng đầu có thể thúc đẩy mục tiêu giảm cân và giảm mỡ của bạn.

Nước ép rau củ ít natri

Nước ép rau củ là một nguồn cung cấp kali và vitamin C tuyệt vời và có lượng đường thấp hơn nhiều so với nước ép trái cây.

Mặc dù nước ép rau củ không cung cấp lượng chất xơ như khi ăn một phần rau tươi, nhưng nó có nhiều vitamin, khoáng chất, ít gây no hơn so với khẩu phần rau tươi.

Nước

Nước là một trong những thức uống có lợi cho sức khỏe, nó không chứa calo và tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình trao đổi chất và sinh lý, đồng thời hỗ trợ giải độc, cùng nhiều lợi ích khác.



Uống đủ nước mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, từ việc trao đổi chất, hỗ trợ thải độc đến giảm cân. Ảnh: NHẬT LINH

Đối với những người muốn kiểm soát cân nặng của mình, giữ đủ nước có thể giúp loại bỏ thói quen thèm ăn và ăn vặt vô tội vạ.

Trà đen

Chất caffeine có trong trà đen có tác dụng ngăn ngừa cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, các hợp chất có trong trà đen đã được chứng minh là có thể hỗ trợ giảm cân.

Nếu bạn không có vấn đề gì liên quan đến tim mạch, uống một chút caffeine trước khi tập luyện có thể giúp tăng cường sức chịu đựng trong quá trình tập luyện cũng như sự tập trung và có thể tăng cường năng lượng.

Trà xanh không đường

Trà xanh không đường không chứa calo và cung cấp một lượng nhỏ caffeine. Các catechin trong trà xanh có thể có tác dụng đốt cháy calo nhẹ. Bên cạnh đó, uống trà không đường còn có thể giúp bạn hạn chế thói quen thèm ăn vặt khi căng thẳng.



Uống trà xanh giúp giảm cân vì trà xanh chứa chất có thể giúp bạn giảm mỡ. Ảnh: NHẬT LINH

Cà phê

Cà phê nguyên chất là thức uống hầu như không chứa calo. Nghiên cứu chỉ ra rằng, uống cà phê sẽ giúp giảm bớt cảm giác thèm ăn.

Giống như trà xanh, cà phê có thể cung cấp một lợi thế đốt cháy calo nhẹ. Bên cạnh đó, cà phê cũng chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa giúp bảo vệ sức khỏe.

Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc như hoa dâm bụt có vị ngọt nhẹ có thể giúp hạn chế cảm giác thèm ngọt và giảm cảm giác thèm ăn. Loại trà ấm này có thể giúp bạn no lâu, tăng hấp thu và thanh lọc cơ thể. Nó là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung sau bữa ăn tối, theo Eat This, Not That.

