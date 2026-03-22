Ăn sữa chua quá nhiều, chuyện gì xảy ra? 22/03/2026 13:50

Cơ thể con người chứa từ 1,3 đến 2,2 kg vi khuẩn, tương đương với trọng lượng của não bộ, và tập hợp vi sinh vật này đóng vai trò sống còn đối với sức khỏe tổng thể thông qua hệ tiêu hóa.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, lợi khuẩn hay probiotics là những sinh vật sống mang lại lợi ích cho vật chủ khi được hấp thụ với liều lượng thích hợp bằng cách hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Các loại thực phẩm giàu lợi khuẩn phổ biến bao gồm sữa chua, đậu nành, miso, nấm sữa kefir, dưa cải muối, kim chi và trà thực dưỡng kombucha, bên cạnh các dạng bổ sung như viên nang, viên nén hoặc bột.

Lợi ích sức khỏe của vi khuẩn thường phụ thuộc vào từng chủng cụ thể, trong đó phổ biến nhất là chi Lactobacillus và Bifidobacterium.

Chi Lactobacillus hỗ trợ phân hủy đường lactose và sản xuất axit lactic, giúp giảm cholesterol cũng như cải thiện một số dạng hội chứng ruột kích thích.

Trong khi đó, chi Bifidobacterium giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa chất xơ để giảm tình trạng đầy hơi và hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc kết hợp các chủng lợi khuẩn khác nhau có thể làm giảm triệu chứng tiêu chảy ở những người đi du lịch hoặc tiêu chảy do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh.

Mặc dù các sản phẩm bổ sung lợi khuẩn được bày bán rộng rãi, nhưng liều lượng sử dụng vẫn là vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả mọi người.

Các chuyên gia tiêu hóa lưu ý rằng mỗi chủng hoặc sự kết hợp các chủng vi khuẩn cần được thử nghiệm ở nhiều nồng độ khác nhau để xác định mức độ phù hợp nhất với thể trạng từng bệnh nhân, bởi việc nạp quá nhiều lợi khuẩn đôi khi dẫn đến tác dụng ngược như đầy bụng hoặc tiêu chảy.

Ngoài hỗ trợ tiêu hóa, các nghiên cứu còn gợi ý rằng lợi khuẩn có khả năng cải thiện triệu chứng trầm cảm, lo âu, giảm dị ứng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về da.