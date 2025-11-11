Bác sĩ đánh bom xe ở Ấn Độ làm 11 người chết, liên quan nhóm khủng bố ‘cổ cồn trắng’ 11/11/2025 12:29

(PLO)- Cảnh sát bắt nghi phạm liên quan vụ một bác sĩ thuộc nhóm khủng bố "cổ cồn trắng" đánh bom xe ở vùng thủ đô Delhi tối 10-11 làm 11 người chết và hàng chục người bị thương.

Sáng 11-11, truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin nghi phạm đánh bom xe tối 10-11 bên ngoài ga tàu điện ngầm Red Fort ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) được xác định là một bác sĩ có liên quan tới nhóm khủng bố “cổ cồn trắng” vừa bị giới chức Ấn Độ bắt giữ.

Vụ đánh bom xe gần ga tàu điện ngầm Red Fort xảy ra vào gần 7 giờ tối 10-11 (giờ địa phương), làm ít nhất 11 người chết và hàng chục người bị thương.

Chiếc xe Huyndai i20 màu trắng mang biển kiểm soát HR 26CE7674 đã đậu trong một bãi đỗ xe gần ga Red Fort trong hơn 3 giờ, trước khi xe di chuyển tới một khu phố đông đúc gần đó và kích hoạt khối chất nổ giấu sẵn trên xe, theo đài NDTV.

Chiếc xe Hyundai i20 này được một người tên Tariq, đến từ TP Pulwama (lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ), mua lại từ một tiệm xe cũ ở Delhi trước khi bán lại cho bác sĩ Mohammad Umar - người cấm lái xe hôm 10-11. Đối tượng Tariq đã bị bắt giữ tại quê nhà.

Xe Huyndai i20 màu trắng, biển kiểm soát HR 26CE7674 lúc vào bãi đỗ xe gần Red Fort (vùng thủ đô Delhi, Ấn Độ) chiều 10-11. Người ngồi trong xe được xác định là đối tượng Mohammad Umar. Nguồn: INDIA TODAY

Các hình ảnh từ camera cho thấy tài xế là một người đàn ông đeo khẩu trang, dường như mặc áo phông màu xanh và đen. Trong suốt thời gian ở bãi đỗ xe, người này không rời khỏi xe.

Theo NDTV và nhiều hãng truyền thông địa phương khác, cảnh sát căn cứ các bằng chứng các hình ảnh, cho rằng đối tượng Umar là người duy nhất ngồi trong xe khi bom nổ. Cảnh sát sẽ tiến hành xét nghiệm các mẫu thi thể chứa DNA thu được tại hiện trường để xác nhận điều này.

Một camera an ninh trên đường phố Delhi ghi lại hình ảnh chiếc xe Huyndai i20 màu trắng, biển kiểm soát HR 26CE7674 hôm 10-11. Ảnh: NDTV

Nghi phạm Umar được xác định là đồng nghiệp của hai đối tượng khủng bố bị bắt trước đó, cùng ngày 10-11, cùng 2,9 tấn hoá chất và thiết bị nổ ở TP Faridabad thuộc vùng đô thị Delhi, cách hiện trường vụ đánh bom khoảng 30 km.

Cả Umar, Tariq và 2 đối tượng bị bắt ở Faridabad được cho là cùng thuộc nhóm khủng bố “cổ cồn trắng” (tức là có học thức cao) đến từ lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir (bắc Ấn Độ, giáp biên giới với Pakistan).

Một cảnh sát tham gia điều tra vụ việc cho rằng nghi phạm Umar “cùng nhóm khủng bố [mới bị bắt ở Faridabad]. Anh ta hoảng loạn sau vụ bắt giữ hai đối tượng khủng bố trước đó. Anh ta cùng đồng bọn đã đặt kíp nổ và thực hiện hành vi khủng bố này”, theo tờ The Print.

Nhà của đối tượng Umar ở Pulwama đã bị khám xét. Cảnh sát còn bắt giữ hai anh em trai của đối tượng Umar và thu giữ 12 điện thoại di động nghi liên quan vụ án.

Phó Cảnh sát trưởng phụ trách quận North Delhi - ông Raja Banthia cho biết cuộc điều tra hiện đang được tiến hành và sẽ là quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào vào thời điểm này.

Vụ đánh bom xe đang được điều tra theo hướng tấn công khủng bố. Các đối tượng liên quan còn có thể chịu các cáo buộc tội giết người.