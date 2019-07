Ghi âm, ghi hình CSGT: Cho nhưng cần hạn chế

Cần sự giải thích kịp thời Dự thảo thông tư về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Bộ Công an đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận. Điều này xuất phát từ việc so với quy định hiện hành thì dự thảo bỏ đi một hình thức giám sát của người dân đối với lực lượng CAND, đó là “quan sát, phát hiện hoạt động của cán bộ, chiến sĩ CAND khi làm nhiệm vụ ở trụ sở, nơi làm việc hoặc trên tuyến đường hay trên các phương tiện giao thông”. Việc xóa bỏ hình thức giám sát trên nhanh chóng khiến nhiều người cho rằng sẽ không còn được ghi âm, chụp ảnh hoặc quay phim lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ. Từ trước tới nay, chưa có bất cứ văn bản nào quy định rõ ràng người dân có được quay phim, chụp ảnh CSGT hay không. Ngay chính trong lực lượng CSGT, có cán bộ ủng hộ việc này nhưng cũng có người còn băn khoăn vì e ngại sẽ bị lợi dụng vào mục đích xấu. Điều 5 khoản 3 Luật CAND quy định: Hoạt động của CAND phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật; dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… Như vậy, dù dự thảo thông tư của Bộ Công an không quy định rõ người dân có được quay phim, chụp ảnh lực lượng CSGT hay không nhưng cũng không cấm hành vi này. Theo lẽ thường, người dân có quyền được làm điều mà pháp luật không cấm để thực hiện quyền giám sát của mình. Tuy nhiên, trước việc dự thảo thông tư loại bỏ một quyền giám sát của người dân và đã có những tranh luận trái chiều thì Bộ Công an cần kịp thời giải thích lý do vì sao loại bỏ để dư luận có cách hiểu đúng trong câu chuyện này. TUYẾN PHAN