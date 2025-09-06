Bàn giao 5 con bồ câu Nicoba quý hiếm cho Vườn Quốc gia Côn Đảo

Ngày 6-9, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba - một loài chim quý hiếm từ Phòng Kinh tế đặc khu Côn Đảo (TP.HCM).
Theo phòng Phòng Kinh tế đặc khu Côn Đảo, những con bồ câu Nicoba này bị lạc, có dấu hiệu bị thương do người dân phát hiện và tự nguyện chuyển giao cho đơn vị.
Theo quy định, 5 con bồ câu Nicoba sẽ được thả về môi trường tự nhiên. Do bị thương nên trước mắt chúng sẽ được Vườn Quốc gia Côn Đảo chăm sóc, đảm bảo sức khỏe.
Sau khi tiếp nhận, cán bộ Vườn Quốc gia Côn Đảo đã kiểm tra sức khỏe tổng thể của 5 con chim bồ câu Nicoba. Trong đó, có 1 chim trống và 4 chim mái, trọng lượng từ 190 g đến 250 g.
Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đồng ý tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc 5 con bồ câu Nicoba. Khi chim hồi phục sức khỏe, đảm bảo thích nghi với môi trường sống tự nhiên, đơn vị sẽ thông báo với Phòng Kinh tế để các bên triển khai tái thả về môi trường sống tự nhiên.
Việc thả chim về môi trường tự nhiên sẽ giúp tăng cường số lượng cá thể trong quần thể, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Ông Hậu cho biết thêm, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ người dân trong việc bàn giao các loài động vật hoang dã quý hiếm. Ông cũng kêu gọi người dân không mua bán, săn bắt và tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã.
Thông tin thêm về bồ câu Nicoba
Chim bồ câu Nicoba, có tên khoa học là Caloenas nicobarica, là loài chim thuộc họ bồ câu, được phân bố ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Loài chim này nổi bật với bộ lông nhiều màu sắc rực rỡ, đặc biệt là phần cổ có lông dài màu xanh lục ánh kim, giống như một chiếc bờm. Lông đuôi ngắn và có màu trắng, tạo nên sự tương phản độc đáo.
Chim bồ câu Nicoba sống chủ yếu trong các khu rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn và các đảo nhỏ. Chúng thường làm tổ trên cây cao, đẻ trứng và ấp nở. Thức ăn chính của chúng là các loại hạt, quả và côn trùng nhỏ.
Do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt trái phép, số lượng chim bồ câu Nicoba ngoài tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng, khiến chúng được đưa vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ.
Tại Việt Nam, chim bồ câu Nicoba được ghi nhận xuất hiện ở một số nơi, trong đó Côn Đảo được xem là một trong những môi trường sống lý tưởng cho loài chim này.
Với hệ sinh thái đa dạng và phong phú, Côn Đảo không chỉ là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm mà còn là nơi để các nhà khoa học nghiên cứu và bảo tồn.