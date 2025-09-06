Bàn giao 5 con bồ câu Nicoba quý hiếm cho Vườn Quốc gia Côn Đảo 06/09/2025 13:59

Ngày 6-9, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba - một loài chim quý hiếm từ Phòng Kinh tế đặc khu Côn Đảo (TP.HCM).

Theo phòng Phòng Kinh tế đặc khu Côn Đảo, những con bồ câu Nicoba này bị lạc, có dấu hiệu bị thương do người dân phát hiện và tự nguyện chuyển giao cho đơn vị.

Theo quy định, 5 con bồ câu Nicoba sẽ được thả về môi trường tự nhiên. Do bị thương nên trước mắt chúng sẽ được Vườn Quốc gia Côn Đảo chăm sóc, đảm bảo sức khỏe.

Bồ câu Nicoba được bàn giao cho Vườn Quốc gia Côn Đảo chăm sóc. Ảnh: VQG

Sau khi tiếp nhận, cán bộ Vườn Quốc gia Côn Đảo đã kiểm tra sức khỏe tổng thể của 5 con chim bồ câu Nicoba. Trong đó, có 1 chim trống và 4 chim mái, trọng lượng từ 190 g đến 250 g.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đồng ý tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc 5 con bồ câu Nicoba. Khi chim hồi phục sức khỏe, đảm bảo thích nghi với môi trường sống tự nhiên, đơn vị sẽ thông báo với Phòng Kinh tế để các bên triển khai tái thả về môi trường sống tự nhiên.

Việc thả chim về môi trường tự nhiên sẽ giúp tăng cường số lượng cá thể trong quần thể, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Bồ câu Nicoba là loài chim quý được phát hiện sinh sống ở Côn Đảo

Ông Hậu cho biết thêm, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ người dân trong việc bàn giao các loài động vật hoang dã quý hiếm. Ông cũng kêu gọi người dân không mua bán, săn bắt và tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã.