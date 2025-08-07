Báo cáo nhanh vụ trạm trưởng bảo vệ rừng bị đe dọa ngay tại trụ sở 07/08/2025 12:20

Ngày 7-8, liên quan đến vụ Trạm trưởng bảo vệ rừng bị đe dọa ngay tại trụ sở mà PLO đã phản ánh, Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã có báo cáo và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để cán bộ trong đơn vị yên tâm công tác.

Theo báo cáo nhanh của Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, khoảng 10 giờ ngày 5-8, tại trụ sở Trạm bảo vệ rừng Suối Cạn (phường LangBiang – Đà Lạt) có bốn người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi ô tô (không rõ biển số) đến trạm.

Thời điểm này, hai người đứng ngoài sân và hai người vào trạm yêu cầu cung cấp giấy tờ liên quan đến hiện trường giải tỏa tại tiểu khu 227A.

Hình ảnh trích xuất camera người đàn ông dùng tay tác động trạm trưởng bảo vệ rừng.

Tại đây, ông Phạm Công Nguyên, Trưởng Trạm bảo vệ rừng Suối Cạn, đã giải đáp các thắc mắc. Tuy nhiên, những người này không đồng ý, trong đó có một người đã có các hành vi xúc phạm, đe dọa, dùng tay đẩy vào đầu ông Nguyên, đồng thời có lời lẽ đe dọa.

Sau đó ít phút, nhờ người dân xung quanh can thiệp những người này mới rời đi.

Đến 11 giờ cùng ngày, Công an phường LangBiang - Đà Lạt đã tới xác minh, thu thập thông tin. Đến 17 giờ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra, trích xuất camera ghi nhận vụ việc.

Theo Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Đa Nhim, sau khi nhận được thông tin đơn vị đã cử lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật vào để nắm tình hình, làm việc với các đơn vị liên quan.

Đơn vị nhận định nhóm người trên có liên quan đến vụ việc san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 227A, phường LangBiang - Đà Lạt, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim quản lý.

Người thanh niên chỉ mặt dùng nhiều lời lẽ đe dọa.

Theo đó, ngày 25-7, Trạm bảo vệ rừng Suối Cạn phát hiện một vị trí san ủi, lấn chiếm trái phép. Qua xác minh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim đã có văn bản gửi phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường LangBiang - Đà Lạt đề nghị làm việc với ông VĐK (ngụ phường Cam Ly - Đà Lạt) để làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan đến vị trí san ủi.

Đến ngày 4-8, Trạm bảo vệ rừng Suối Cạn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lạc Dương tiến hành giải tỏa lưới đen phủ bề mặt san ủi để trồng lại rừng và đến hôm sau thì xảy ra vụ việc.