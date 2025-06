Báo chí và Công an phối hợp tuyên truyền, phòng chống tội phạm hiệu quả 20/06/2025 17:49

(PLO)- Song song với đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan Báo chí và Công an đã phần nào phòng ngừa và nâng cao nhận thức của người dân góp phần kéo giảm tội phạm.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương luôn tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Từ đó, tỉ lệ tội phạm được kéo giảm đáng kể, nhiều nhóm tội phạm trộm, cướp, các đường dây ma túy…đã được triệt phá.

Trấn áp mạnh tội phạm

Theo báo cáo Công an tỉnh Bình Dương, trong năm 2024 Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án chuyên đề về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công an tỉnh Bình Dương đã mở tám đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã, kiểm tra hành chính, thể hiện sự quyết liệt trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm làm trong sạch địa bàn.

Một số đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn bị công an tỉnh Bình Dương triệt phá.

Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vụ án được dư luận quan tâm đều được khám phá nhanh.

Từ đó, tội phạm về trật tự xã hội năm 2024 giảm trên 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng xảy ra, điều được phát hiện xử lý kịp thời đạt trên 91%...

Đáng chú ý, ngày 3-3-2024 xảy ra vụ dùng súng cướp một tiệm vàng ở huyện Bàu Bàng.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh, truy bắt tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã được nhóm năm người có liên quan đến vụ án.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm về ma túy…

Hai trong số 4 tên cướp tiệm vàng bị bắt sau thời gian ngắn xảy ra vụ cướp tiệm vàng ở huyện Bàu Bàng.

Ngoài ra, Công an tỉnh này còn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, tài liệu, đảm bảo và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu.

Công tác tuyên truyền, phòng ngừa được chú trọng

Có thể nói, các đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp chiến đấu, công an các địa phương của Công an tỉnh Bình Dương đóng vai trò nòng cốt, then chốt trong việc kéo giảm tội phạm.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh cũng góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm.

Lực lượng PCCC thường xuyên tuyên truyền để người dân nắm vững kiến thức phòng ngừa cháy nổ, kỹ năng chữa cháy thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Song song với công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Các lượng lượng Công an Bình Dương cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Từ đó, góp phần ngăn ngừa tội phạm, mỗi người dân sẽ đều sẽ là “tai mắt” của lực lượng công an.

Lực lượng Cảnh sát giao thông vừa xử lý vi phạm vừa nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Dương hướng dẫn người dân làm Căn cước, tích hợp định danh điện tử mức 2, triển khai các thông tin về Đề án 06.

Công an các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng dưới nhiều hình thức cho người dân dễ hiểu, dễ nắm bắt. Lực lượng công an đã xuống tận khu phố, khu nhà trọ, trường học tổ chức các buổi tuyên truyền cho người dân ở trọ, học sinh, sinh viên… về thủ đoạn của các loại tội phạm, công tác đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt tuyên truyền các thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo qua mạng...

Báo chí và Công an phối hợp tuyên truyền có hiệu quả

Thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa lực lượng công an và các cơ quan báo chí địa phương, báo chí ngoài tỉnh cũng luôn được chú trọng và đạt nhiều kết quả.

Các cơ quan Báo chí phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Bình Dương tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm phong phú dưới nhiều hình thức.

Phòng Công tác chính trị (PX03) là cơ quan tham mưu phối hợp các cơ quan báo chí thông tin về công tác phòng chống tội phạm. Các thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú dưới nhiều hình thức như: Báo nói, báo điện tử, báo hình…

Đặc biệt, khi xảy ra các vụ án được dư luận quan tâm, phòng Công tác chính trị (PX03) đã kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có ngay thông cáo báo chí để định hướng dư luận, không để người dân hoang mang.

Phóng viên Lê Ánh (áo xanh) phỏng vấn lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương trong một đợt ra quân phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng tuyên truyền đậm nét các đợt ra quân đấu tranh phòng chống tội phạm, kết quả đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Đặc biệt, từ ngày 1-3-2025 khi lực lượng Công an cấp huyện giải thể, vai trò nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã ngày càng có vị trí quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền vai trò của lực lượng công an cấp cơ sở.

Công an tỉnh Bình Dương tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì có đóng góp trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền hướng dẫn người dân làm căn cước, tích hợp định danh điện tử mức 2, triển khai các thông tin về Đề án 06. Từ đó, việc thực hiện Đề án 06 tại Bình Dương luôn đi đầu và đạt hiệu quả cao.

Trong buổi họp mặt với các cơ quan báo chí vào cuối năm 2024, Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đánh giá cao vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Dương trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Dựt mong muốn trong năm 2025, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bình Dương tăng cường tuyên truyền về các gương người tốt việc tốt, thông tin về các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm để người dân nắm bắt kịp thời.