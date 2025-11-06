Bão số 13 chỉ còn cách Quy Nhơn 250km, Lý Sơn đã có gió mạnh 06/11/2025 11:50

(PLO)- Dự báo khoảng chiều tối đến đêm nay, tâm bão số 13 sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Trưa 6-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 11 giờ, tâm bão số 13 đang ở khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.4 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 13, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Dự báo khoảng chiều tối đến đêm nay, tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Phía Đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi có thể chịu gió mạnh nhất

Trong báo cáo sáng nay của Cục Khí tượng thuỷ văn, Cục này cho biết khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió. Theo đó, cấp gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16, sức gió này hoàn toàn phá huỷ nhà cấp 4, nhà không kiên cố.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Khu vực phía Tây của các tỉnh nói trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17h ngày 6-11 đến 4h sáng ngày 7-11.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP. Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo về tác động của gió mạnh trên biển, theo Cục Khí tượng thuỷ văn, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3,0-6,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

Khu vực biển ven bờ Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk đề phòng có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 5-7m. Cực kỳ nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè nuôi trong thủy sản và các công trình trên biển.

Tác động của gió mạnh trên đất liền cụ thể từng tỉnh:

Tỉnh Đắk Lắk: Từ chiều 6-11 vùng đất liền ven biển của khu vực đặc trưng xã/ phường: Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân có gió mạnh cấp 5-6, sau tăng dần lên cấp 8-10, giật cấp 10 -13; sâu trong đất liền bao gồm các xã/ phường từ M'Đrắk đến Ea Súp có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Tỉnh Gia Lai có 13 phường/xã cần đặc biệt lưu ý: Xã Phù Mỹ, Xã An Lương, Đề Gi, Xã Bình Dương, Xã Phù Mỹ Tây, Xã Phù Mỹ Bắc, Xã Phù Mỹ Đông, phường Bồng Sơn, Phường Hoài Nhơn Bắc, Phường Hoài Nhơn, Phường Hoài Nhơn Đông, Phường Tam Quan, Hoài Nhơn Tây; gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16

Tỉnh Quảng Ngãi 7 các phường/xã: Phường Sa Huỳnh, phường Khánh Cường, phường Đức Phổ, xã Đặng Thùy Trâm; Phường Trà Câu, xã Nguyễn Nghiêm, xã Lâm Phong. gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15

Các xã/phường còn lại gió mạnh từ cấp 7-9, giật cấp 10-12.

Về tác động mưa lớn:

Từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Mưa lớn tập trung chính từ chiều tối ngày 6-11 đến trưa ngày 7-11. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Về lũ:

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang lên lại và ở mức BĐ2; lũ sông Bồ dao động trên mức BĐ2; sông Hương, sông Vu Gia-Thu Bồn dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Từ tối ngày 6-11 đến 9-11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; các sông khác ở Trung Bộ ở mức BĐ1-BĐ2.