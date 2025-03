Bảo vệ nghiêm ngặt bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara 10/03/2025 17:30

Ngày 10-3, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình, bảo vật quốc gia. Ảnh TTD.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1712/QĐ-TTg công nhận bảo vật quốc gia (đợt 13) trong đó có tượng Avalokitesvara Bắc Bình.

Kế hoạch yêu cầu lập phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn cho bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Thường xuyên thực hiện bảo quản theo quy định và kịp thời báo cáo Bộ VHTT&DL về các vấn đề ảnh hưởng, tác động xấu đến bảo vật quốc gia.

Tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 13), gắn với Lễ hội Katê năm 2025 diễn ra tại di tích tháp Pô Sah Inư.

Xây dựng phương án bảo vệ, giám sát, đảm bảo an toàn các hiện vật, bảo vật quốc gia được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Trang bị hệ thống báo động chống trộm và hệ thống camera an ninh, hệ thống phòng chống cháy, nổ nhằm đảm bảo an toàn hiện vật trong nhà trưng bày và kho bảo quản của Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.

Kế hoạch yêu cầu Bảo tàng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án bảo vệ, kiểm soát, đảm bảo an toàn các hiện vật, bảo vật quốc gia được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Được biết, tượng Avalokitesvara Bắc Bình được người dân tình cờ phát hiện trong quá trình làm nương rẫy tại khu vực thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) từ trước năm 1945.

Năm 1996, tượng Avalokitesvara được người dân đem chôn giấu trong vườn nhà.

Đến năm 2001, một người dân ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình trong lúc đào móng xây trụ cổng đã phát hiện pho tượng này và bàn giao lại cho Bảo tàng tỉnh.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được trưng bày tại Bảo tàng Bình Thuận. Ảnh TTD

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được chế tác từ đá sa thạch hạt mịn màu xám đen, chiều cao 61cm, trọng lượng 13kg. Hiện vật đã bị gãy mất từ dưới cổ chân, một phần lớn cánh tay bên phải. Tuy nhiên, phần còn lại vẫn phản ánh đầy đủ đặc điểm cơ bản.

Về giá trị lịch sử, tượng Avalokitesvara Bắc Bình là hiện vật tiêu biểu đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình văn hóa Chăm Pa thế kỷ IX.

Ngoài giá trị lớn về mặt lịch sử - văn hóa, tượng Avalokitesvara Bắc Bình còn là tư liệu quan trọng đối với quá trình nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Nam Trung Bộ nói riêng, diện mạo lịch sử văn hóa Chăm Pa nói chung, góp phần làm rõ tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam.