Bắt 4 bị can lợi dụng mạng xã hội để mua bán ma túy liên tỉnh 07/03/2025 17:53

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa khởi tố, bắt tạm giam các bị can Dương Thế Định (29 tuổi, ngụ xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp); Huỳnh Hữu Phước (33 tuổi, ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); Chu Thị Thanh Thúy (29 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); Trương Thái Nguyên (31 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dương Thế Định và Huỳnh Hữu Phước mua bán ma túy để trục lợi đã bị Công an bắt giữ. Ảnh: CALA

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Long An hoạt động của loại tội phạm về mua bán ma túy và tệ nạn về ma túy còn diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, như sử dụng mạng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, thuê mướn người chạy xe honda ôm (SuperShip)…. để thực hiện hành vi giao dịch trao đổi, mua bán liên địa bàn, liên tỉnh.

Số tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CALA

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Long An, tối 24-2, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Long An) phối hợp với các đơn vị có liên quan và lực lượng của Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an, phát hiện bắt Định, Phước và Thúy về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ hơn 4,5 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội.

Chu Thị Thanh Thúy và Trương Thái Nguyên bị công an bắt giữ. Ảnh: CALA

Mở rộng vụ án, lực chức năng bắt Trương Thái Nguyên đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy trước cửa 1 trường học thuộc xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tang vật thu giữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp (trong đó có hơn 100 viên ma túy được làm dưới dạng viên kẹo).