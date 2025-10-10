Bắt được người vờ mua rồi giật vé số của bé trai 11 tuổi 10/10/2025 19:11

(PLO)- Giả vờ hỏi mua vé số, người phụ nữ bất ngờ giật lấy xấp vé số của bé trai 11 tuổi, rồi tăng ga bỏ trốn giữa đường vắng.

Chiều ngày 10-10, thông tin từ Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bắt được người phụ nữ giật vé số của bé trai 11 tuổi ngụ trên địa bàn để tiếp tục điều tra về tội cướp giật tài sản.

Nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi, quê An Giang, hiện ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, Tây Ninh)

Video: Bé trai 11 tuổi bị giật xấp vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo

Như PLO đã thông tin, vào sáng ngày 7-10-2025, tại nhà trọ thuộc Khu phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, chị LTĐN giao cho con trai là LĐP (11 tuổi) xấp vé số gồm các đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

P nhận vé số cầm trên tay, điều khiển xe đạp đi bán. Khi P đi đến đoạn đường bê tông thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thì có một người phụ nữ điều khiển xe Wave đến tiếp cận P hỏi mua vé số rồi giật...

Tiếp nhận vụ việc, lực lượng công an đã truy xét, xác định nghi can Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuyền khai khoảng 8 giờ 30 ngày 7-10, Tuyền chạy xe máy đi từ nhà trọ của mình ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa để đi chợ mua đồ.

Bé trai 11 tuổi chạy theo người phụ nữ giật vé số bị té ngã ra đường. Ảnh cắt từ clip

Khi đến khu phố 2, xã Đức Hòa, Tuyền nhìn thấy bé trai đang đạp xe bán vé số. Do cần tiền tiêu xài, Tuyền nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của cháu bé.

Thấy bé trai chạy xe đạp vào con đường hẻm vắng, Tuyền liền lái xe máy bám theo. Khi đến đoạn không có người qua lại, Tuyền giả vờ hỏi mua vé số rồi giật chạy.

Tuyền giật vé số bé trai 11 tuổi rồi tăng ga bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Chạy vào khu công nghiệp Tân Đức được một đoạn, Tuyền dừng xe kiểm tra số vé vừa cướp giật được, tổng cộng 135 tờ của các đài Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành cùng ngày.

Sau đó, Tuyền mang số vé trên đi bán lại cho những người bán vé số khác ở khu vực xã Đức Hòa được 1 triệu đồng...