Bé trai 11 tuổi bị giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo 08/10/2025 12:55

(PLO)- Một bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh bị người phụ nữ lạ mặt giật 140 tờ vé số, và cháu té ngã khi cố gắng đạp xe đuổi theo.

Sáng 8-10, bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, xác nhận công an xã đang tích cực điều tra vụ việc bé trai 11 tuổi bán vé số bị một phụ nữ bịt mặt giật vé số rồi bỏ chạy.

Theo đó, vào sáng 7-10, Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị LTĐN (quê quán tỉnh An Giang nơi ở hiện tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) tố giác sự việc con ruột chị là LĐP (11 tuổi) trong lúc đi bán vé số thì bị một người phụ nữ điều khiển xe mô tô chiếm đoạt 140 tờ vé số.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 9h24 ngày 7-10, tại nhà trọ thuộc Khu phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, chị N giao cho con trai 140 vé số gồm các đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

P nhận vé số cầm trên tay, điều khiển xe đạp đi bán. Khi P đi đến đoạn đường bê tông thuộc Khu phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thì có một người phụ nữ điều khiển xe Wave đến tiếp cận P hỏi mua vé số.

Người phụ nữ giật vé số của bé trai 11 tuổi tăng tốc bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Khi cầm được vé số, người phụ nữ nói với P “nhà cô có chiếc xe đạp điện cho con, chạy theo cô”. P nghe vậy định đạp xe chạy theo người phụ nữ thì người này tăng ga bỏ chạy cầm theo 140 tờ vé số.

Lúc này, bé trai hoảng hốt đạp xe đuổi theo nhưng bị té ngã, đầu gối trầy xước. Thấy vậy, một tài xế ô tô đi ngang đã dừng xe lại giúp đỡ và đưa bé đến Công an xã Đức Hòa để trình báo sự việc.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh nhân thân người phụ nữ liên quan và trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ.

Sự việc bé trai 11 tuổi bị té ngã đã được camera nhà dân gần đó chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người muốn công an sớm tìm ra thủ phạm.