Bắt giám đốc và chủ tịch HĐQT 2 công ty liên quan trùm giang hồ 'Ý Ẻng' 06/09/2025 20:23

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can liên quan đến đường dây khai thác khoáng sản trái phép do trùm giang hồ 'Ý Ẻng' cầm đầu.

Chiều 6-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Phùng Quang Nghênh (56 tuổi, trú phường Đông Quang) và Phùng Ngọc Hải (45 tuổi, ngụ phường Hạc Thành) về tội vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.

Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét nơi ở của hai người thuộc nhóm giang hồ "Ý Ẻng".

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6-2024 đến tháng 3-2025, khi triển khai dự án mở rộng trại gà giống tại xã Sao Vàng, huyện Thọ Xuân cũ, Phùng Ngọc Hải - Giám đốc Công ty TNHH TM-XD Hải Linh đã bắt tay với Phùng Quang Nghênh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Minh Phúc Group, cùng Ý “Ẻng” khai thác đất trái phép để bán cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam tám người trong ổ nhóm giang hồ 'Ý Ẻng' về các tội cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và đánh bạc. Riêng Ý bị khởi tố thêm tội danh vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan.