Bắt giữ nhóm người quốc tịch Nga mua bán cần sa tại Đà Nẵng 19/01/2026 16:00

(PLO)- Nhóm người quốc tịch Nga bị bắt tại TP Đà Nẵng vì có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 19-1, thông tin từ VKSND TP Đà Nẵng cho biết VKSND khu vực 2 vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP bắt quả tang nhóm người mang quốc tịch Nga mua bán trái phép chất ma tuý.

Nhóm người quốc tịch Nga bị bắt. Ảnh: VKS

Trước đó, chiều 16-1, trước cổng một tòa nhà trên đường Trần Quốc Vượng (phường Ngũ Hành Sơn), Công an TP Đà Nẵng phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng nhựa gắn phía sau xe máy có hộp giấy màu vàng. Bên trong chứa nhiều gói ni lông, giấy bạc đựng thảo mộc khô dạng cục, màu xanh và màu vàng, nghi là ma túy.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường Ngũ Hành Sơn). Tại đây, công an phát hiện thêm một người đang tàng trữ sáu gói ni lông chứa thảo mộc khô màu xanh, màu nâu cùng nhiều công cụ phục vụ việc mua bán ma túy.

Ba người này khai đều có quốc tịch Nga. Số thảo mộc nêu trên là ma túy loại cần sa, đang chuẩn bị bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật. Ảnh: VKS

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều gói thảo mộc khô cùng các dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa những người liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Bước đầu, nhóm này khai toàn bộ tang vật là cần sa. Họ mua về nhằm bán lại kiếm lời thông qua các trang web trên ứng dụng Telegram và sử dụng cá nhân.