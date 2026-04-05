Bắt khẩn cấp người đàn ông đánh người can ngăn sau va chạm giao thông 05/04/2026 20:02

(PLO)- Sau va chạm giao thông, người đàn ông không những xô xát với đối phương mà còn đánh người vào can ngăn, gây mất trật tự công cộng.

Chiều 5-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (27 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh camera ghi cảnh Nguyễn Khắc Phi hành hung người can ngăn sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4-4, Công an phường Dĩ An tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau trước số nhà 40, khu phố Bình Đường 1 (phường Dĩ An) - khu vực hẻm bên hông một công ty giày da.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy, biển số 59Z2-108.xx do Phi điều khiển và xe máy, biển số 67AH-050.xx do anh HVB (27 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển.

Sau va chạm, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Nguyễn Khắc Phi (27 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP.HCM) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA



Lúc này, anh NVQ (34 tuổi, quê Gia Lai), là người đi đường, thấy sự việc nên vào can ngăn. Tuy nhiên, Phi không những không dừng lại mà còn chửi bới, hành hung anh Q, gây thương tích.

Vụ việc khiến nhiều người dân xung quanh, công nhân tan ca hiếu kỳ tụ tập theo dõi, làm mất trật tự khu vực.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt, mời những người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời tạm giữ hai xe máy để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.