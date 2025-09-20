Bắt nam thanh niên trong vụ 'tổng tài' chỉ tay cho đánh nhân viên quán cà phê 20/09/2025 10:05

(PLO)- Công an đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với nam thanh niên có hành vi hành hung nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, quê ở Bắc Ninh) – người liên quan trong vụ hành hung nhân viên trong quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy.

Chân dung Nguyễn Long Vũ. Ảnh: CA

Theo điều tra, ngày 17-9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra hồi 14 giờ 32 cùng ngày, tại quán cà phê địa chỉ T6 khu đô thị TimesCity, số 458 Minh Khai.

Cùng với việc cơ quan Công an tiếp nhận trình báo, hình ảnh vụ xô xát đã được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức bất bình vì thói hành xử côn đồ, cũng như thái độ ứng xử của một số cá nhân liên quan đến sự việc.

Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác định Nguyễn Long Vũ có hành vi đánh gây thương tích cho anh NMĐ (nhân viên của quán cà phê). Sự việc khiến anh Đ bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Đối với hành vi của NVT (27 tuổi; trú ở xã Ô Diên, Hà Nội) – người được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài”; CQĐT xác định khi T giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Cho đến khi T giơ tay phải lên nói “thôi, thôi” thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Làm việc với CQĐT, T và Vũ cùng khai T không chỉ đạo gì về việc Vũ đánh gây thương tích cho anh Đ. Mà T chỉ nói Vũ vào xem ai có lời nói xúc phạm (do anh Đ đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán); và khi thấy có tiếng đánh nhau phía sau, T đã giơ tay lên để can ngăn hai bên.

Cơ quan Công an lập biên bản cam đoan cho NVT về để tiếp tục xác minh, xử lý.