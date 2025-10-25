Bất ngờ nhận hơn 800 lần chuyển tiền vào tài khoản 25/10/2025 16:11

(PLO)- Biết có người chuyển tiền vào tài khoản bị nhầm, anh Khanh đã nhanh chóng trình báo công an để trả lại.

Ngày 25-10, Công an xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã hỗ trợ một công dân trả lại tiền sau khi người này nhận hơn 800 lần chuyển tiền vào số tài khoản của mình.

Theo đó, khoảng 10h51 đến 17h47’ ngày 21-10, anh Hồ Minh Khanh phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận 879 lượt lệnh chuyển tiền với số tiền từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng từ số tài khoản của Công ty TNHH CJ VINA AGRI có nội dung “THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025” với tổng số tiền nhận được vào tài khoản hơn 650 triệu đồng.

Anh Hồ Minh Khanh nhờ công an hỗ trợ trả lại tiền. Ảnh: CA.

Anh Hồ Minh Khanh biết số tiền trên chuyển nhầm vào tài khoản của mình nên đã chủ động đến Công an xã Lìa trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lìa phối hợp với ngân hàng, các bên liên quan tiến hành tra soát, xác định số tiền chuyển nhầm trên đúng là của Công ty TNHH CJ VINA AGRI có địa chỉ tại chi nhánh Bình Dương (cũ).

Cơ quan công an đã nhanh chóng liên hệ phía đại diện Công ty để xác minh và hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ hai bên trao trả lại đầy đủ số tiền.

Hiện anh Hồ Minh Khanh đã thực hiện hoàn trả số tiền trên cho đơn vị chuyển nhầm.