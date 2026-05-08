Bất ngờ tài khoản nhận 400 triệu đồng, nam thanh niên vội báo công an 08/05/2026 14:07

(PLO)- Bất ngờ trong tài khoản ngân hàng nhận được 400 triệu đồng, nam thanh niên cùng mẹ vội tìm đến công an nhờ xác minh nguồn gốc để trả lại.

Trước đó, ngày 7-5, anh Nguyễn Quang Trường (20 tuổi, ngụ ấp Tân Phát, xã An Viễn, TP Đồng Nai) bất ngờ phát hiện trong tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 400 triệu đồng.

Nhận thấy đây là số tiền rất lớn nên nam thanh niên cùng mẹ mình vội đến công an xã để trình báo và nhờ tìm nguồn gốc số tiền, trả lại chủ nhân.

Sau khi xác minh, Công an xã An Viễn xác định số tiền trên của anh Lin Bảo Long (ngụ phường Dầu Giây). Trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng chuyển tiền đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Quang Trường.

Anh Nguyễn Quang Trường cùng mẹ chuyển lại số tiền cho người đã chuyển nhầm dưới sự chứng kiến của Công an xã An Viễn. Ảnh: CA

Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ Công an xã An Viễn, các bên liên quan nhanh chóng được kết nối để đối chiếu thông tin, xác định chủ sở hữu hợp pháp của số tiền trên. Anh Trường đã chuyển lại toàn bộ số tiền cho anh Long dưới sự chứng kiến của Công an xã An Viễn

Khi nhận lại số tiền, anh Long đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã An Viễn và anh Trường cùng mẹ anh Trường.